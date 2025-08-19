Okullarda zil uygulaması kalkıyor mu, zil sesi çalmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, zilsiz okul uygulamasına geçiş yapacak. Milyonlarca öğrenci her yıl olduğu gibi bu sene de yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlanıyor.

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI 2025?

Yayımlanan genelgeye göre öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılmasına ön ayak olunacak.

Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak için uygun okullarda "zilsiz okul" uygulaması başlıyor. Okullarda zil kullanımı zaruri olduğu durumlarda çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek. Okul zilli Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanmış olan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgede yer alan bilgilere göre bu sene eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül itibarıyla başlıyor. Genelgede yer alan bilgilere göre bazı düzenlemeler yapılacak.

MEB TAKVİM 2025

1. Dönem Başlangıcı:

8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili:

10 - 14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi:

16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr):

19 - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı:

2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili:

16 - 20 Mart 2026

Eğitim-Öğretim Yılı Bitişi:

26 Haziran 2026 Cuma