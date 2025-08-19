Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Okullarda zil uygulaması kalkıyor mu, zil sesi çalmayacak mı?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla "zilsiz okul" uygulaması başlatıyor. Milyonlarca öğrencinin aklında ise okullarda zil uygulaması kalkıyor mu sorusu yer aldı.

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI 2025?
, zilsiz okul uygulamasına geçiş yapacak. Milyonlarca öğrenci her yıl olduğu gibi bu sene de yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlanıyor.

OKULLARDA ZİL ÇALMAYACAK MI 2025?

Yayımlanan genelgeye göre öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılmasına ön ayak olunacak.

Öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak için uygun okullarda "zilsiz okul" uygulaması başlıyor. Okullarda zil kullanımı zaruri olduğu durumlarda çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek. Okul zilli Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

Okullarda zil uygulaması kalkıyor mu, zil sesi çalmayacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanmış olan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgede yer alan bilgilere göre bu sene eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül itibarıyla başlıyor. Genelgede yer alan bilgilere göre bazı düzenlemeler yapılacak.

Okullarda zil uygulaması kalkıyor mu, zil sesi çalmayacak mı?

MEB TAKVİM 2025

1. Dönem Başlangıcı:
8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili:
10 - 14 Kasım 2025

Okullarda zil uygulaması kalkıyor mu, zil sesi çalmayacak mı?

1. Dönem Bitişi:
16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr):
19 - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı:
2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili:
16 - 20 Mart 2026

Eğitim-Öğretim Yılı Bitişi:
26 Haziran 2026 Cuma

MEB'den 81 ile genelge! Okullarda yeni uygulama başlıyor
