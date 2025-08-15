Olanlar Oldu filminin konusu ne oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Olanlar Oldu, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ata Demirer'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film, Ege'nin sıcak atmosferinde geçen keyifli bir hikâye sunuyor.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NE?

Olanlar Oldu, Ege kıyısındaki Sığacık kasabasında tekne turları düzenleyerek geçimini sağlayan Zafer'in hayatını konu alıyor.

Annesi Döndü Hanım, Zafer'in evlenmesini çok istemektedir ve Mehtap'ı uygun bir gelin adayı olarak görmektedir.

Ancak Zafer'in hayatı, tatile gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışmasıyla tamamen değişir.

Zafer, Aslı'ya âşık olur ve bu durum, hem Zafer'in hem de çevresindekilerin hayatında beklenmedik olaylara yol açar.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, hem Zafer hem de Döndü karakterlerini canlandırıyor.

Tuvana Türkay, Aslı karakterine hayat verirken, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Derya Alabora, Bedir Bedir ve Seda Güven de önemli rollerde yer alıyor.