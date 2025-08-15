Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Olanlar Oldu filminin konusu ne oyuncuları kimler?

Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Olanlar Oldu filmi, televizyon ekranlarında yayınlanırken filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Olanlar Oldu filminin konusu ne oyuncuları kimler?
Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Olanlar Oldu, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film, 'nin sıcak atmosferinde geçen keyifli bir hikâye sunuyor.

Olanlar Oldu filminin konusu ne oyuncuları kimler?

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NE?

Olanlar Oldu, Ege kıyısındaki Sığacık kasabasında tekne turları düzenleyerek geçimini sağlayan Zafer'in hayatını konu alıyor.

Annesi Döndü Hanım, Zafer'in evlenmesini çok istemektedir ve Mehtap'ı uygun bir gelin adayı olarak görmektedir.

Ancak Zafer'in hayatı, tatile gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışmasıyla tamamen değişir.

Zafer, Aslı'ya âşık olur ve bu durum, hem Zafer'in hem de çevresindekilerin hayatında beklenmedik olaylara yol açar.

Olanlar Oldu filminin konusu ne oyuncuları kimler?

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, hem Zafer hem de Döndü karakterlerini canlandırıyor.

Tuvana Türkay, Aslı karakterine hayat verirken, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Derya Alabora, Bedir Bedir ve Seda Güven de önemli rollerde yer alıyor.

Olanlar Oldu filmi nerede çekildi?
Olanlar Oldu filmi, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta çekilmiştir. Sığacık, Ege'nin kendine özgü güzelliklerini barındıran şirin bir sahil kasabasıdır.
#ege
#romantik komedi
#Ata Demirer
#Komödie
#Hakan Algül
#Olanlar Oldu
#Türk Filmi
#Aktüel
