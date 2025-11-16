Menü Kapat
One Punch Man 3. sezon 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 3. sezonun kaç bölüm süreceği belli oldu

Popüler anime serisi One Punch Man'in 3. sezonunun yeni bölümleri haftalık periyotlar halinde yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak serisinin 3. sezonunun 6. bölümü yayınlandı. İzleyiciler tarafından One Punch Man'in 3. sezon 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. One Punch Man'in 3. sezonunun kaç bölüm süreceği belli oldu.

Japonya'da yayınlanan popüler anime serisi One Pucn Man'in 3. sezonu 12 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmaya başladı. Son olarak bugün (16 Kasım 2025 Pazar) 3. sezonunun 6. bölümü yayınlanan anime serisinin yeni bölümü gündem oldu.

İzleyiciler tarafından One Punch Man 3. sezon 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ONE PUNCH MAN 3. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

One Punch Man animesinin 3. sezonu haftalık periyotlar halinde yayınlanıyor. Her hafta animenin bir bölümü izleyiciler ile buluşuyor. One Punch Man'in 3. sezonunun 7. bölümü 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 15.00'te yayınlanacak.

One Punch Man 3. sezon 7. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 3. sezonun kaç bölüm süreceği belli oldu

ONE PUNCH MAN 3. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

One Punch Man anime serisinin 3. sezonu açıklanan bilgilere göre 12 bölüm olacak. Anime serisinin 3. sezonunun kalan bölümlerinin yayınlanacağı tarihler şöyle:

  • 3. Sezon 7. Bölüm: 23 Kasım
  • 3. Sezon 8. Bölüm: 30 Kasım
  • 3. Sezon 9. Bölüm: 7 Aralık
  • 3. Sezon 10. Bölüm: 14 Aralık
  • 3. Sezon 11. Bölüm: 21 Aralık
  • 3. Sezon 12. Bölüm: 28 Aralık
