İran yağmura hasret kaldı! Daha önce karşı çıktığı bulut aşılamaya başladı

İran tarihinin en yüksek kuraklık sınırına gelmiş durumda. Son 50 yılın en kurak sonbahar mevsimini yaşayan ülke bir yağmurun yağmamasından dolayı bulut aşılama yöntemine geçiyor. Yönetim daha uzun süre yağmur yağmazsa yakında şehirlerde tahliyelerin gerekebileceğine dair uyarılarda bulunuyor.



GEÇMİŞTE ELEŞTİRMİŞLERDİ

Tahran yönetimi, geçmişte İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni yağışa müdahale etmekle suçlamış, bu ülkelerin yaptığı bulut tohumlamaları sebebiyle yağmurun İran’a ulaşamadığını iddia etmişti.

SON 50 YILIN EN BÜYÜK KURAKLIĞI



Ülkede “son 50 yılın en kurak sonbaharı” yaşanırken ilk bulut tohumlama denemesinin Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildiği bildirildi. İran’ın en büyük gölü olan Urmiye, uzun süren kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilerek geniş bir tuz çölüne dönüşmüş durumda. Devlet ajansı IRNA, uygulamanın diğer eyaletlerde de devam edeceğini aktardı.

Bulut tohumlama, uçaklarla bulutlara gümüş iyodür veya tuz gibi partiküller püskürtülerek yağış oluşumunun tetiklenmesini amaçlayan bir yöntem. İran, geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi artık tamamen kendi imkânlarıyla uygulayabildiğini duyurmuştu.