Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı var mı, ne zaman? Milli aranın biteceği tarih gündemde

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın ardından milli ara verildi. Milli ara kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme mücadeleleri oynananıyor. Taraftarlar tarafından bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı var mı, ne zaman olduğu ise araştırılmaya başlandı.

BUGÜN FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ MAÇI VAR MI, NE ZAMAN?

Bugün (16 Kasım 2025 Pazar) Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı bulunmuyor. Milli aradan dolayı Süper Lig'in 13. haftasının maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe milli aranın ardından Çaykur Rizespor ile 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş ise 23 Kasım Pazar saat 17.00'de evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 12. haftasının ardından verilen milli ara 22 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Süper Lig'in 13. haftasının ilk maçında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.