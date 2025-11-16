YDS 2 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Kategoriler
YDS 2 sınavı yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
YDS 2 sınavında adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sorular yöneltildi.
Akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında YDS sonuçları kullanılabilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından 16 Kasım 2025 Pazar günü yapıldı.
YDS cevap anahtarı kâğıdının da sınavın ardından gün içerisinde erişime açıldığı duyuruldu.
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecektir.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da tamamlanacak.
YDS sınav sonuçları ise 5 Aralık'ta ilan edilecek.