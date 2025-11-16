Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!

Kışın hava sıcaklığının düşmesiyle hem üşümenin hem de enerji kaybının önüne geçen geleneksel tat 'çüme' evlerde hazırlanmaya başladı. Kömeye benzerlik taşıyan ancak maliyeti ve emeği çok olan bu vitamin deposu tat misafir ikramlarının da vazgeçilmezi.

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!
'nin geleneksel tatlarından çüme hazırlıkları kışın gelmesiyle başladı. Kömeye benzese de farkları bulunan bu tatlıyı kışın çayın yanında yiyenler hem enerji buluyor, hem de içi ısınıyor.

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!

Derepazarı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli Metin Çelik, Rize'nin geleneksel tatlarından biri olan 'çüme'nin yapım sürecini ve bölgedeki kültürel önemini anlattı.

KÖMEYLE BENZERLİK TAŞIYAN ÇÜME


Cevizli Sucuk 'köme'yle benzerlik taşıyan 'çüme'yi ayıran en büyük fark siyah kokulu üzümün (isabella) tarifin içine dahil olması. Çümenin yapılışını anlatan Çelik, "Çümenin temel malzemesinin bölgede "kokulu kara üzüm" olarak bilinen siyah üzüm. Üzümü ezip şırasını çıkarırız, mısır unu ve nişasta ekleriz. Cevizleri ipe dizer, bu ipleri hazırlanan şıraya bir ya da iki kez batırırız. Daha sonra odalarda veya soba kenarında kurutmaya bırakırız. Yaklaşık bir haftada yenir hale gelir" dedi.

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!

KUŞAKLAR BOYU HER EVDE YAPILIYOR

Çümenin tarihi geçmişine değinen Çelik, bu geleneğin kuşaklar boyunca sürdüğünü ifade ederek, "Ninemin ninesinden beri yapılan bir tatlı bu. Eskiden hemen her evde olurdu. Üzüm ve çoktu, kışın enerji vermesi için saklanırdı" diye konuştu.

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!

HEM MALİYETİ HEM EMEĞİ ÇOK

Çelik, çümenin ticari amaçla değil, aile içinde tüketilmek üzere hazırlandığını vurgulayarak, "Bunu satmak için yapmıyoruz. Hem maliyeti hem emeği çok. Yapan genelde çocuklarına, torunlarına dağıtır. Misafire ikram edilir" ifadelerini kullandı.
Çelik, çocukluk yıllarında çümenin aile içinde ayrı bir yeri olduğunu da belirterek, "Eskiden çümeyi çatıya asarlardı. Biz çocuklar gizlice alırdık. Komodine kilitleseler bile bir yolunu bulurduk" diyerek geleneğin aile içindeki yerini anlattı.

Kışın bunu yiyen enerji doluyor: Köme değil çüme!

ÇÜMENİN İÇİNDE NE VAR? FAYDALARI NELER?

Siyah üzüm ve cevizin birleşiminin yüksek enerji verdiğini söyleyen Çelik, "Kışın bir bardak çayla yersin, hem ısıtır hem tok tutar. Üzüm kan yapar, ceviz besleyicidir" dedi.
Bölgede üzüm yetişen pek çok köyde yapılan "çüme", bugün hem kültürel miras hem de geleneksel bir kış lezzeti olarak yaşatılmaya devam ediyor.

