Boğaz ağrısı ve burun akıntısı kapıda mı? Aman dikkat! İşte bağışıklığınızı anında güçlendirecek doğanın en güçlü antibiyotikleri

Bal ve Tarçın Karışımı: Doğal bal, sadece tatlandırıcı değil, aynı zamanda antiseptik ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Özellikle boğaz ağrısı ve öksürük için etkilidir. Ilık bitki çaylarına eklenen bal, tarçınla (antioksidan) birleştiğinde, hem bağışıklığı destekler hem de vücudu içeriden ısıtır.