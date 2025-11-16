Menü Kapat
Hava Durumu
16°
 | Yusuf Özgür Bülbül

Trabzon'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Trabzon'da zincirleme kaza meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi...

’un ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Bayburt yolu üzerinde bulunan Eski Sürmene Köprüsü mevkiinde bugün akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme yaşandı.

Trabzon'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#trabzon
#zincirleme kaza
#araklı
#Yaratır
#Yaşam
