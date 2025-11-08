Orkun Kökçü Antalyaspor maçında neden yok, oynamıyor? BJK maçında eksikler

Kategoriler
Bu akşam 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçı için bekleyiş sürüyor. Taraftarın gündeminde ise Orkun Kökçü'nün neden oynamadığı yer aldı.
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş'ın önemli ismi olan Orkun Kökçü sahada yer almayacak. Kart cezalısı olmasından dolayı Kökçü, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bugün Süper Lig'de oynanacak olan maçın kamp kadrosunda Rafa Silva sakatlığı nedeniyle yer almazken kart cezalısı olan Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi. Buna göre Beşiktaş önemli eksiklerle maça çıkacak.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham
Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli