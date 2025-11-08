Orkun Kökçü Antalyaspor maçında neden yok, oynamıyor? BJK maçında eksikler

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçı için bekleyiş sürüyor. Taraftarın gündeminde ise Orkun Kökçü'nün neden oynamadığı yer aldı.

ORKUN KÖKÇÜ ANTALYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş'ın önemli ismi olan Orkun Kökçü sahada yer almayacak. Kart cezalısı olmasından dolayı Kökçü, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bugün Süper Lig'de oynanacak olan maçın kamp kadrosunda Rafa Silva sakatlığı nedeniyle yer almazken kart cezalısı olan Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi. Buna göre Beşiktaş önemli eksiklerle maça çıkacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham

Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli