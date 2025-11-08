Menü Kapat
16°
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen siyah-beyazlılar, kötü gidişi durdurmak ve moral bulmak için sahaya çıkacak. Kartal, ligde 17 puanla 7. sırada yer alırken, Antalyaspor karşısında alacağı sonuç hem sıralama hem de taraftar morali açısından büyük önem taşıyor. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok
’in 12. haftasında , ’a konuk oluyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen siyah-beyazlılar, kötü gidişi durdurmak ve moral bulmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

BEŞİKTAŞ'TA 3 KRİTİK EKSİK

Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör , cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın mücadelede Sergen Yalçın’ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.

Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#antalyaspor
#sergen yalçın
#Spor
