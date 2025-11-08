Beşiktaş ve Antalyaspor'un muhtemel 11'i! O önemli oyuncu kadroda yok

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk oluyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen siyah-beyazlılar, kötü gidişi durdurmak ve moral bulmak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 KRİTİK EKSİK

Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın mücadelede Sergen Yalçın’ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.