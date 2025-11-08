Kocaelispor Galatasaray maçı ne zaman yarın mı saat kaçta? Galatasaray'ın eksikleri...

Kategoriler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmaya yoğunlaştı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tempolu ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk idaresindeki idman, top kontrolü çalışmasının ardından çift kale maçla noktalandı.
Kocaelispor Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Turka Kocaeli Stadı’nda oynanacak.
İki ekip, Süper Lig geçmişindeki 41. maçta kozlarını paylaşacak.
Okan Buruk’un takımında İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün’ün sakatlıkları devam ediyor.
Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in ilk 11’de görev alması bekleniyor.