ÖSYM çöktü mü son dakika? 25 Ağustos YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim problemleri başladı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından 2025 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise ÖSYM'nin sitesine girişte erişim problemleri yaşıyor. Adaylar tarafından ÖSYM çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ 25 AĞUSTOS?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıkladığı sistemde erişim problemleri yaşanıyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmakta zorlanıyor. Bazı adaylar ise sisteme sorunsuz olarak erişim sağlayabiliyor. Milyonlarca kişinin aynı anda sisteme girmeye çalışmasından dolayı problemlerin yaşandığı tahmin ediliyor.

Ayrıca adayların internet bağlantılarından dolayı da bu tür problemler yaşanabiliyor. Yaşanan sorunun kısa süre içerisinde çözüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında ise haberimizi güncelleyeceğiz.

ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR 25 AĞUSTOS?

ÖSYM sistemine anlık olarak milyonlarca kişinin girmesinden dolayı sistemde yavaşlık olduğu tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde öğrencilerin sisteme girerek sonuçlarını öğrenmesi bekleniyor.