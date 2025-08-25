Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ÖSYM çöktü mü son dakika? 25 Ağustos YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim problemleri başladı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sitesinde erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevaplarını merak ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖSYM çöktü mü son dakika? 25 Ağustos YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim problemleri başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:04

Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından 2025 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ise ÖSYM'nin sitesine girişte erişim problemleri yaşıyor. Adaylar tarafından ÖSYM çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÖSYM çöktü mü son dakika? 25 Ağustos YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim problemleri başladı

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ 25 AĞUSTOS?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıkladığı sistemde erişim problemleri yaşanıyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmakta zorlanıyor. Bazı adaylar ise sisteme sorunsuz olarak erişim sağlayabiliyor. Milyonlarca kişinin aynı anda sisteme girmeye çalışmasından dolayı problemlerin yaşandığı tahmin ediliyor.

Ayrıca adayların internet bağlantılarından dolayı da bu tür problemler yaşanabiliyor. Yaşanan sorunun kısa süre içerisinde çözüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında ise haberimizi güncelleyeceğiz.

ÖSYM çöktü mü son dakika? 25 Ağustos YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim problemleri başladı

ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR 25 AĞUSTOS?

ÖSYM sistemine anlık olarak milyonlarca kişinin girmesinden dolayı sistemde yavaşlık olduğu tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde öğrencilerin sisteme girerek sonuçlarını öğrenmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#ösym
#yks sonuçları
#yks
#2025-yks
#Ösym Çöktü Mü
#Sistem Sorunu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.