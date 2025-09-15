Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

ÖSYM ek kontenjan 2025 neden açıklanmadı? Adaylar ne zaman açıklanacağını bekliyor

Bu yıl ÖSYM tarafında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında yerleştirme sonuçlarının ardından adayların gözü ÖSYM ek kontenjan 2025 kılavuzuna çevrildi. Henüz yayınlanmaması üzerine kontenjan kılavuzu neden açıklanmadı merak edilirken bekleyiş devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖSYM ek kontenjan 2025 neden açıklanmadı? Adaylar ne zaman açıklanacağını bekliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:28

2 milyondan fazla adayın katıldığı sınavı sonrasında kontenjan kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM EK KONTENJAN 2025 NEDEN AÇIKLANMADI?

2025 yılında sınava katılan adaylardan bazıları bir programa kayıt olmaya hak kazanamazken ek tercih dönemini bekliyor. Genelde ek kılavuzu yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta sonra erişime açılırken bu hafta ek tercih kontenjan kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM ek kontenjan 2025 neden açıklanmadı? Adaylar ne zaman açıklanacağını bekliyor

EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINLANDI MI?

tarafından uygulanan YKS sınavının ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda programa kayıt olmaya hak kazanamayanlar ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuz henüz yayınlanmazken bu hafta veya önümüzdeki hafta erişime açılması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yerleştirme sonuçlarından sonraki 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görüldü.

ÖSYM ek kontenjan 2025 neden açıklanmadı? Adaylar ne zaman açıklanacağını bekliyor

EK TERCİHLER BAŞLADI MI 2025?

2025 yılında 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercih dönemi sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Üniversiteyi kazanan adaylar kayıt işlemlerini yaparken kazanamayanların gözü ek tercih döneminde. Binlerce öğrenci YKS ek tercih döneminde şansını yeniden deneyecek. Heyecanla beklenen süreç henüz başlamazken önümüzdeki günlerde başlaması tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ek tercihler neden başlamadı? YKS sınavına girenler ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor
ETİKETLER
#ösym
#aday
#yks sonuçları
#yks
#üniversite
#ek tercih
#yerleştirme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.