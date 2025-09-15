ÖSYM ek kontenjan 2025 neden açıklanmadı? Adaylar ne zaman açıklanacağını bekliyor

2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavı sonrasında ek tercih kontenjan kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM EK KONTENJAN 2025 NEDEN AÇIKLANMADI?

2025 yılında sınava katılan adaylardan bazıları bir programa kayıt olmaya hak kazanamazken ek tercih dönemini bekliyor. Genelde ek yerleştirme kılavuzu yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta sonra erişime açılırken bu hafta ek tercih kontenjan kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavda programa kayıt olmaya hak kazanamayanlar ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuz henüz yayınlanmazken bu hafta veya önümüzdeki hafta erişime açılması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yerleştirme sonuçlarından sonraki 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görüldü.

EK TERCİHLER BAŞLADI MI 2025?

2025 yılında 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercih dönemi sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Üniversiteyi kazanan adaylar kayıt işlemlerini yaparken kazanamayanların gözü ek tercih döneminde. Binlerce öğrenci YKS ek tercih döneminde şansını yeniden deneyecek. Heyecanla beklenen süreç henüz başlamazken önümüzdeki günlerde başlaması tahmin ediliyor.