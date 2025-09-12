Menü Kapat
25°
Aktüel
 | Sumru Tarhan

Ek tercihler neden başlamadı? YKS sınavına girenler ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor

YKS sınavına katılan milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversiteleri öğrendi. ÖSYM tarafından "Ek tercihler başladı" duyurusu bekleyenler neden başlamadığını araştırmaya başladı.

Ek tercihler neden başlamadı? YKS sınavına girenler ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor
12.09.2025
12.09.2025
2 milyondan fazla adayın katıldığı sınavının tamamlanmasının ardından da belli oldu. Bir programa kayıt olmaya hak kazanamayanlar ise ek tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

EK TERCİHLER NEDEN BAŞLAMADI?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklanırken sonuçlarının ardından kayıt işlemleri eylül ayında tamamlandı. Normal süreçte kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercihler başlarken öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

Ek tercihler neden başlamadı? YKS sınavına girenler ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor

EK TERCİHLER BAŞLADI MI SON DAKİKA?

tarafından duyurulacak olan ek tercihler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci boş kontenjan kılavuzunu beklerken ek tercihler şu an için başlamadı. Adaylar ÖSYM duyurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru yapılmazken 2. tercihlerin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması öngörülüyor.

#ösym
#yks
#sonuçlar
#yerleştirme
#hazırlık maçı
#Ek Tercihler
#Aktüel
