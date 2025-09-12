Ek tercihler neden başlamadı? YKS sınavına girenler ÖSYM son dakika duyurusunu bekliyor

2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar da belli oldu. Bir programa kayıt olmaya hak kazanamayanlar ise ek tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

EK TERCİHLER NEDEN BAŞLAMADI?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklanırken yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemleri eylül ayında tamamlandı. Normal süreçte kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercihler başlarken öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

EK TERCİHLER BAŞLADI MI SON DAKİKA?

ÖSYM tarafından duyurulacak olan ek tercihler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci boş kontenjan kılavuzunu beklerken ek tercihler şu an için başlamadı. Adaylar ÖSYM duyurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru yapılmazken 2. tercihlerin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması öngörülüyor.