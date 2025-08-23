Menü Kapat
ÖSYM hafta sonu açıklanır mı? YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavı sonrasında öğrenciler sınav tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM hafta sonu açıklanır mı merak edenler araştırmalara başladı.

ÖSYM hafta sonu açıklanır mı? YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor
2 milyondan fazla kişinin başvurduğu sınavında süreci sonra erdi. tarafından uygulanan sınavda sonuçlarının hafta sonu açıklanma durumu merak ediliyor.

ÖSYM HAFTA SONU AÇIKLANIR MI 2025?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. Adaylar sonrası tercih işlemlerini tamamlarken ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar hafta sonu da açıklanabiliyor fakat bu hafta sonu açıklanmasına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM HAFTA SONU AÇIKLANIYOR MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınavın sonuçları 19 Temmuz’da açıklanırken tercih dönemi 1 Ağustos’ta başlamıştı. 2 milyondan fazla katılan aday ÖSYM YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, sonuçları hafta sonları da açıklayabiliyor bu nedenle sınav sonuçları hafta sonu açıklanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Öğrenciler için bekleyiş devam ediyor.

YKS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından adaylar 1 Ağustos’ta tercih yaptı. Bu yıl 2 milyondan fazla aday sınava katılırken tercihler sonrası gidecekleri üniversiteleri araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken sonuçların açıklanacağı tarih belli olmadı. kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül aralığında yapılacak.

YKS BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

2025 yılında 2 milyondan fazla kişi YKS sınavına başvurdu. Milyonlarca adayın katıldığı sınav sonrasında 19 Temmuz tarihinde puanlar belli olmuştu. Adaylar 1 Ağustos’ta gidecekleri üniversiteleri tercih ederken ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Kayıtların 1 Eylül’de başlayacağı göz önünde bulundurulunca sınav yerleştirme sonuçlarının bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

