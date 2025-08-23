ÖSYM hafta sonu açıklanır mı? YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor

2 milyondan fazla kişinin başvurduğu YKS sınavında tercih süreci sonra erdi. ÖSYM tarafından uygulanan sınavda yerleştirme sonuçlarının hafta sonu açıklanma durumu merak ediliyor.

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. Adaylar sınav sonuçları sonrası tercih işlemlerini tamamlarken ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar hafta sonu da açıklanabiliyor fakat bu hafta sonu açıklanmasına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınavın sonuçları 19 Temmuz’da açıklanırken tercih dönemi 1 Ağustos’ta başlamıştı. 2 milyondan fazla katılan aday ÖSYM YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, sonuçları hafta sonları da açıklayabiliyor bu nedenle sınav sonuçları hafta sonu açıklanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Öğrenciler için bekleyiş devam ediyor.

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından adaylar 1 Ağustos’ta tercih yaptı. Bu yıl 2 milyondan fazla aday sınava katılırken tercihler sonrası gidecekleri üniversiteleri araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken sonuçların açıklanacağı tarih belli olmadı. Üniversite kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül aralığında yapılacak.

2025 yılında 2 milyondan fazla kişi YKS sınavına başvurdu. Milyonlarca adayın katıldığı sınav sonrasında 19 Temmuz tarihinde puanlar belli olmuştu. Adaylar 1 Ağustos’ta gidecekleri üniversiteleri tercih ederken ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Kayıtların 1 Eylül’de başlayacağı göz önünde bulundurulunca sınav yerleştirme sonuçlarının bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.