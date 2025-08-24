Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

ÖSYM pazar günü sonuç açıklar mı 24 Ağustos ? YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanma durumu

Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde 2025 YKS tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ÖSYM'den gelecek tercih sonucu açıklamasını beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından ÖSYM pazar günü sonuç açıklar mı, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

24.08.2025
24.08.2025
Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 21-22 Haziran tarihlerinde 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girdi. 19 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamladı.

2025 YKS tercih sonuçlarının ise bugün açıklanıp, açıklanmayacağı gündeme geldi. Öğrenciler tarafından pazar günü sonuç açıklar mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ÖSYM PAZAR GÜNÜ SONUÇ AÇIKLAR MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından genel olarak sınav sonuçları hafta içi açıklanıyor. Ancak bazı dönemlerde sınav sonuçlarının pazar günleri de açıklandığı görülmektedir.

ÖSYM nadir de olsa pazar günleri sınav sonuçlarını açıklamaktadır.

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI 24 AĞUSTOS?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı bir kesinliği bulunmuyor.

Üniversite kayıt işlemlerinin 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği için, YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta 25-31 Ağustos tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

