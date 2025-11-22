İngiltere Başbakanı Starmer için G20'de tatsız an! Düşmekten son anda kurtuldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde tatsız bir an yaşadı. Yürürken ayağı takılan Starmer, dengesini kaybederken az kalsın tepe taklak düşecekti.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Kendi çabası ve çevresindekilerin yardım eliyle düşmekten kurtulan Starmer'in bu anları, zirveyi takip eden kameralara anbean yansıdı.

Olay, kısa süreli bir şaşkınlığa neden olsa da, Starmer daha sonra bir şey olmamış gibi kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı.