Akaryakıta bu kez indirim! Bu rakamın altına inecek: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahipleri için bu kez sevindirici haber geldi. Motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Motorine yapılan son zam tabelaya yansırken bu kez motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltirken bu kez tabelada tersi bir senaryo yaşanacak.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt tarifelerine de olumlu şekilde yansımaya başladı. Ayrıca Fed’in faiz indirimi ihtimalinin bir miktar güçlenmesi, küresel piyasada doların baskılanmasına neden oluyor.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareket, motorin pompalarına indirim olarak dönüşecek. Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 2,44 liralık bir düşüş uygulanması öngörülüyor.
Motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükselmişti.
Bu kapsamda motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,03 liraya, Ankara’da 58,06 liraya, İzmir’de ise 58,4 liraya gerilemesi bekleniyor.