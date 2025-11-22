Menü Kapat
19°
Akaryakıta bu kez indirim! Bu rakamın altına inecek: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları

Kasım 22, 2025 11:30
1
motorin indirim

Araç sahipleri için bu kez sevindirici haber geldi. Motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Motorine yapılan son zam tabelaya yansırken bu kez motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. 
 

2
motorin indirim

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltirken bu kez tabelada tersi bir senaryo yaşanacak.
 

3
akaryakıt tarifeleri

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt tarifelerine de olumlu şekilde yansımaya başladı. Ayrıca Fed’in faiz indirimi ihtimalinin bir miktar güçlenmesi, küresel piyasada doların baskılanmasına neden oluyor.
 

4
petrol fiyatları

Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareket, motorin pompalarına indirim olarak dönüşecek. Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 2,44 liralık bir düşüş uygulanması öngörülüyor.
 

5
MOTORİN NE KADAR?

MOTORİN NE KADAR?

Motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükselmişti.
 

6
motorin fiyatı

YENİ TARİFEDE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,03 liraya, Ankara’da 58,06 liraya, İzmir’de ise 58,4 liraya gerilemesi bekleniyor.

