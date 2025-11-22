Akaryakıta bu kez indirim! Bu rakamın altına inecek: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahipleri için bu kez sevindirici haber geldi. Motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Motorine yapılan son zam tabelaya yansırken bu kez motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

