Noterler cumartesi açık mı, saat kaça kadar? Note hafta sonu çalışma saatleri

Noterlerde her gün binlerce kişi işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar ise noterlerin hafta sonu çalışma durumunu araştırdı.

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler, hafta sonu belirli saat aralıklarında açık oluyor. Cumartesi 09:00-16:00, pazar günü noter çalışma saatleri ise 10:00–14:00 saatleri arasındadır. Ancak bu saatler, noterlerin bulunduğu il veya ilçeye göre kısmen değişiklik gösterebilir.

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Noterler cumartesi ve pazar günleri belirli saatler aralığında açık oluyor. Fakat çalışma saatler il ve ilçeye göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle gitmeden önce şubeyi arayarak teyit etmenizi öneririz.