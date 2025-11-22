Menü Kapat
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Göğsünden çıkarıldı: Ağırlığı tam 8,5 kilogram! Bu belirtilerle anlaşılıyor

Kasım 22, 2025 11:06
1
sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitle

Mersin'de ameliyattan korktuğu için yaklaşık 11 yıl ertelediği doktor muayenesine oğlunun ısrarıyla giden kadın, sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla alınmasıyla sağlığına kavuştu.
 

2
Kıymet Yıldızhan

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, göğüs ve omuz ağrısı ile öne eğilerek yürüme gibi şikayetler nedeniyle yıllarca zorluk yaşadı.

 

3
Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme

Ameliyat olmaktan korktuğu için muayene olmaya gitmeyen Yıldızhan, oğlunun ısrarı üzerine Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye başvurdu.
 

4
Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme

Muayene, tetkik ve tahliller sonucu Yıldızhan'ın sol memesinde kitle olduğu tespit edildi.

 

5
ameliyat

Yıldızhan, 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu ve bir gün sonra taburcu edildi.

 

6
doktor ameliyat

"21 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Dikme, gazetecilere, tetkikler sonrası hastayı hemen ameliyata almaya karar verdiklerini söyledi.
 

7
hasta ameliyat

Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Dikme, şöyle konuştu: "Kitlenin bu kadar büyük olmasına ve hastanın çok fazla beklemesine şaşırdık. 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir kitleyi görünce, 'Niye bu kadar beklediniz?' dedim. Yaklaşık 11 yıl beklemişler, doktora gitmemişler. Dolayısıyla bu kadar büyümesinin sebebi de o. Bu durum çok nadir görülüyor."
 

8
erken teşhis

Dikme, tedavilerde erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar beklemenin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir şey fark ediyorsanız buna zamanında müdahale etmek gerekiyor. Belki çok kötü bir şey ve ilerlemiş kanser çıkabilirdi. Bunun erkenden önlemini alırsak kansere yakalanma riskini azaltmış oluruz." dedi.
 

9
Kıymet Yıldızhan

YAĞ BEZESİ ZANNETTİ, 11 YIL BEKLEDİ

Kıymet Yıldızhan da korktuğu için uzun süre ameliyat olmadığını anlattı.
 

10
yağ bezesi

Çıkarılan kitlenin büyüklüğüne inanamadığını ifade eden Yıldızhan, "Ben bekledim, kimse beklemesin. Hakan hocama çok teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti, şimdi iyi oldum. Küçüktü, yağ bezesi sanıyordum ama yavaş yavaş büyüdü. Şimdi kurtuldum." diye konuştu.

