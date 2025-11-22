Göğsünden çıkarıldı: Ağırlığı tam 8,5 kilogram! Bu belirtilerle anlaşılıyor

Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Dikme, şöyle konuştu: "Kitlenin bu kadar büyük olmasına ve hastanın çok fazla beklemesine şaşırdık. 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir kitleyi görünce, 'Niye bu kadar beklediniz?' dedim. Yaklaşık 11 yıl beklemişler, doktora gitmemişler. Dolayısıyla bu kadar büyümesinin sebebi de o. Bu durum çok nadir görülüyor."

