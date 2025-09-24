Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor

Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç günün gündem olan isimleri arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi’nde yaşanan tartışmalar ve usulsüzlük iddialarıyla açılan dava, parti içinde büyük yankı uyandırdı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararlar, mevcut yönetimin görevden alınmasına ve kayyum atanmasına kadar uzandı.

Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor
kongresi, usulsüzlük iddiaları nedeniyle yargıya taşındı. Olaylı geçen kongre sürecinde davacı Özlem Erkan ve Avukat Cevahir Kılıç günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

ÖZLEM ERKAN KİMDİR?

Özlem Erkan, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde aktif siyaset yapan bir isimdir. İstanbul teşkilatında tanınan Erkan, özellikle 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi’nde yaşanan usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelmiştir. Açtığı dava ile kongrenin iptal edilmesi ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması sürecinde başrol oynayan Erkan, parti içinde muhalif bir ses olarak dikkat çekmiştir.

Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor

Özlem Erkan, kongrede delegelerin iradelerinin çeşitli yollarla etkilenerek oyların para, elektronik cihazlar, iş vaatleri ve başka menfaatler karşılığında yönlendirildiğini ileri sürmüştür. Bu başvuru üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreye kayyum atanmasına ve seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar vermiştir.

Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor

ÖZLEM ERKAN'IN AVUKATI KİM?

Özlem Erkan’ın açtığı davalarda davacı tarafı temsil eden isim Avukat Cevahir Kılıç’tır. Kılıç, özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın iptal edilen kongresine ilişkin süreçte Erkan’ın avukatı olarak öne çıkmıştır. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hukuki süreci yöneten Kılıç, Erkan’ın iddialarını mahkemeye taşımıştır.

Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor

Siyasi içerikli davalarda daha önce de aktif rol alan Avukat Cevahir Kılıç, bu dava ile birlikte geniş bir kamuoyu tarafından tanınmıştır. Özlem Erkan’ın hukuki mücadelesinde Avukatı olarak yanında yer alan Cevahir Kılıç, mahkemeye sunulan deliller ve iddialar üzerinden süreci yürütmüştür.

Özlem Erkan kimdir? CHP İstanbul Kongresi'nin davacı isimleri arasında yer alıyor

AVUKAT CEVAHİR KILIÇ KİMDİR?

Avukat Cevahir Kılıç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Hukuk kariyerine 1999 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nda sivil memur olarak başlamış, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine adım atmıştır.

2010 yılında kendi bürosu olan Cevahir Hukuk Bürosunu kuran Kılıç, uzun yıllardır bireysel ve toplumsal ölçekte dikkat çeken davalarda yer almaktadır. Özellikle siyasi içerikli davalarda aktif bir rol üstlenmiş, son dönemde ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik davada davacı tarafın avukatı olarak kamuoyunun gündemine gelmiştir.

TGRT Haber
