Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih

27-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ziyaret öncesinde İznik'te Papa Leo'nun ayin düzenleyeceği bazilikanın kamulaştırılması kararı alındı.
Papa 14. Leo – Ziyaret Programı
Yarın Ankara’ya geliyor.
İlk durağı Anıtkabir olacak.
Ardından Beştepe’de resmi karşılama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme.
Ankara’dan sonra İstanbul’a geçiş
İstanbul’a aynı gün geçecek.
Cuma sabahı Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşma.
Feriköy’deki Fransız Fakirhanesini ziyaret.
Helikopterle İznik’e geçiş.
İznik Programı
Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret.
Arkeolojik alanda ayin düzenleme.
İstanbul Programı
Piskoposlarla özel görüşme.
Cumartesi sabahı Sultanahmet Camisi ziyareti.
Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesine ziyaret.
Hristiyan cemaat temsilcileriyle buluşma.
Fener Rum Patrikhanesi
Patrik Bartholomeos ile görüşme.
Ortak bildiri imzalama.
Binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena ayinini yönetme.
Son Gün
Ermeni Apostolik Katedralindeki ayine katılım.
Yeniden Fener Rum Patrikhanesi’ne ziyaret ve Bartholomeos ile öğle yemeği.
Öğleden sonra Beyrut’a hareket.