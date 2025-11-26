Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih

Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye'ye geliyor. Yapacağı İstanbul ziyaretinin programı da dikkat çekti. İlk olarak Ankara'ya geldikten sonra çeşitli yerleri ziyaret edecek.

Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih
27-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ziyaret öncesinde 'te 'nun ayin düzenleyeceği bazilikanın kamulaştırılması kararı alındı.

PAPA İSTANBUL ZİYARET PROGRAMI 2025

Papa 14. Leo – Ziyaret Programı

Yarın ’ya geliyor.

İlk durağı Anıtkabir olacak.

Ardından Beştepe’de resmi karşılama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme.

Ankara’dan sonra ’a geçiş

Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih

İstanbul’a aynı gün geçecek.

Cuma sabahı Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşma.

Feriköy’deki Fransız Fakirhanesini ziyaret.

Helikopterle İznik’e geçiş.

İznik Programı

Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret.

Arkeolojik alanda ayin düzenleme.

Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih

İstanbul Programı

Piskoposlarla özel görüşme.

Cumartesi sabahı Sultanahmet Camisi ziyareti.

Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesine ziyaret.

Hristiyan cemaat temsilcileriyle buluşma.

Fener Rum Patrikhanesi

Patrik Bartholomeos ile görüşme.

Ortak bildiri imzalama.

Binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena ayinini yönetme.

Papa’nın İstanbul ziyareti programı belli oldu! İstanbul’a geleceği tarih

Son Gün

Ermeni Apostolik Katedralindeki ayine katılım.

Yeniden Fener Rum Patrikhanesi’ne ziyaret ve Bartholomeos ile öğle yemeği.

Öğleden sonra Beyrut’a hareket.

