Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Pasifik Holding halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var belli oldu

2025 halka arz takviminde yer alan Pasifik Holding hissesinin talep toplayacağı tarih belli oldu. PAHOL hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin kaç lot vereceği merak edilirken hangi bankalarda olduğu da belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 14:56

Pasifik Holding halka arzının işlem göreceği tarih sonuçları ile beraber netleşecek. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz listesinde yer alan PAHOL kaç lot verir henüz netleşmedi.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin kaç lot dağıtacağı henüz belli olmazken halka arz sonuçları ile beraber belli olacak. Olası lot miktarı ise şöyle:
150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL)
250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL)
350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL)
500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL)
700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL)

PASİFİK HOLDİNG HANGİ BANKALARDA VAR?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. Halk Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa çıkacak.

PASİFİK HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Fonun kullanım yerleri arasında %80 Yatırımlar, %10 Finansal borçların ödenmesi ve %10 İşletme sermayesi yer alıyor. Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun değildir. Bireysele eşit dağıtım yapacak olan hissede T1-T2 bakiye kullanılamaz.

#borsa
#halka arz
#yatırım
#Pasifik Holding
#Pahol
#Aktüel
