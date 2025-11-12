Pasifik Holding PAHOL halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

Pasifik Holding A.Ş. halka arzında süreç bugün itibarıyla başlıyor. Talep toplama sürecinin ardından PAHOL hisse kodu ile işlem görecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Fonun kullanım yerleri arasında %80 Yatırımlar, %10 Finansal borçların ödenmesi ve %10 İşletme sermayesi yer alırken hisse, katılım endeksine uygun değil. Bireysele eşit dağıtım yapacak olan hissede T1-T2 bakiye kullanılamaz. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Holding'in nominal değerli hisselerinden 2 milyar lirası sermaye artırımı, 2 milyar lirası ortak satışı olmak üzere dağıtılacak.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabetimizi ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanacağız." dedi. Şirketin halka arzına konu payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Olası lot dağıtım miktarı şöyle:

150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL)

250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL)

350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL)

500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL)

700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL)