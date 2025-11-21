Pastırma sıcakları bitti mi ne zaman bitiyor?

Hava sıcaklıklarının azalmasının ardından Kasım sıcakları yani pastırma yazının ne zaman başlayacağı ilgi konusu oldu.

Halk arasında kırkikindi yağışları, kocakarı soğukları ve pastırma yazı olarak bilinen pek çok hava olayının etkisi iklim değişikliği nedeniyle değişime uğradı.

Pastırma yazı bazı seneler hiç görülmezken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcakları yaşandı.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı şeklinde bilinen pastırma sıcakları genellikle sonbahar mevsiminin sonunda ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına dek güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

Bazen yılda birkaç kez yaşanır, kimi zaman da hiç meydana gelmez.

Genellikle birkaç gün yahut bir hafta kadar devam eder.

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk bir hava kütlesinin durağanlaşarak sıcak bir yüksek basınç alanı oluşturması sonucunda ortaya çıkar.

Bu merkezin karakteri, kararlı bir katmanlaşma meydana getiren belirgin sıcaklık değişimleridir.