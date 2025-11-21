Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 21.11.2025

Pastırma sıcakları bitti mi ne zaman bitiyor?

Kasım ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne zaman başlayıp sona ereceğini incelemeye başladı. Havaların soğuyacağı dönem merak ediliyor.

Pastırma sıcakları bitti mi ne zaman bitiyor?
21.11.2025
21.11.2025
saat ikonu 20:48

Hava sıcaklıklarının azalmasının ardından Kasım sıcakları yani pastırma yazının ne zaman başlayacağı ilgi konusu oldu.

Halk arasında kırkikindi yağışları, kocakarı soğukları ve pastırma yazı olarak bilinen pek çok hava olayının etkisi nedeniyle değişime uğradı.

Pastırma yazı bazı seneler hiç görülmezken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcakları yaşandı.

Pastırma sıcakları bitti mi ne zaman bitiyor?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı şeklinde bilinen pastırma sıcakları genellikle mevsiminin sonunda ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına dek güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

Bazen yılda birkaç kez yaşanır, kimi zaman da hiç meydana gelmez.

Genellikle birkaç gün yahut bir hafta kadar devam eder.

Pastırma sıcakları bitti mi ne zaman bitiyor?

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk bir hava kütlesinin durağanlaşarak sıcak bir yüksek basınç alanı oluşturması sonucunda ortaya çıkar.

Bu merkezin karakteri, kararlı bir katmanlaşma meydana getiren belirgin sıcaklık değişimleridir.

#hava durumu
#sonbahar
#iklim değişikliği
#Pastırma Sıcakları
#Mevsimsel Değişimler
#Aktüel
