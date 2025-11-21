Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bolu'da ilkokul öğrencisi temizlik görevlisinden şiddet gördü! Müdür ve öğretmen üstünü kapatmaya çalıştı

Bolu'da 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi okulun temizlik görevlisi tarafından darbedildi. Boğazı sıkılan çocukta doku zedelenmesi tespit edilirken babasının anlattıkları skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre temizlik görevlisi öğrenciyi "Aramızda kalsın." diye tehdit ederken müdür ve öğretmen de olayı kapatmaya çalıştı.

Dün sabah saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda iddiaya göre, , 9 yaşındaki E.Y.'yi montunu askıya astığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından sıkarak darbetti.

OLAYI AİLESİNE ANLATTI

Akşam saatlerinde evine döndüğünde oğlunun ağladığını gören baba İbrahim Yiğit, durumdan şüphelenerek ne olduğunu sordu. Küçük çocuk, okulda yaşanan olayı ağlayarak ailesine anlattı.

Bolu'da ilkokul öğrencisi temizlik görevlisinden şiddet gördü! Müdür ve öğretmen üstünü kapatmaya çalıştı

BABA KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYET ETTİ

Baba Yiğit, olayı öğrendikten sonra oğlunu alarak karakola gidip şikayetçi oldu. Ardından hastaneye başvuran aile, darp raporu aldı. Raporda çocuğun boğazında doku zedelenmesi olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası aile, okul yönetimi ve temizlik görevlisi hakkında şikayette bulundu.

"ÖĞRETMEN, MÜDÜR, TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

Baba İbrahim Yiğit, "Oğlum sabah okula gidip, sınıfa girdiğinde montunu asmak istemiş. Orada bulunan temizlik görevlisi, oğlumun boynunu sıkarak darbetmiş. Sonrasında çocuğumu itmiş. Sınıf öğretmeni içeriye girdikten sonra çocuğu yerden kaldırıyor.

Bolu'da ilkokul öğrencisi temizlik görevlisinden şiddet gördü! Müdür ve öğretmen üstünü kapatmaya çalıştı

Sınıftaki tüm öğrenciler öğretmene durumu anlatıyor. Öğretmen sonra temizlik görevlisi ile konuşuyor. Sınıfa döndüğünde öğrencilere, ‘Ben onu uyardım bir daha yapmayacak' demiş. Daha sonrasında öğretmen, müdür ve temizlik personeli kendi aralarında konuşup olayı kapatmaya çalışmışlar. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Böyle bir durumdan bize bahsetmediler, daha sonrasında olayı kapattılar.

"ARAMIZDA KALSIN, KİMSEYE SÖYLEME"

Temizlik görevlisi okul çıkışında oğluma, ‘Bu bizim aramızda kalsın, kimseye söyleme' diyerek tehditvari konuşmuş. Çocukta korkudan, ‘Tamam ağabey söylemeyeceğim' demiş. Biz olayı öğrendiğimizde şok olduk.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU, OKULA GİDEMİYOR"

Karakolda, temizlik personelinden, öğretmen ve müdürden şikayetçi olduk. Sonrasında ise darp raporu aldık. Okulla görüştüm, olayı halen daha kapatmaya çalışıyorlar, konuyu ufak bir durum olarak anlatıyorlar. Şu anda çocuğumun psikolojisi bozuldu, okula gidemiyor" dedi.

