Mersin'de nefes kesen kurtarma operasyonu!

Mersin'de kablo çekmek için çıktığı binada havalandırma boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak ulaştığı başarılı operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Titiz bir çalışmayla duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaşan ekipler, A.P.'nin ayağında kırık olduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkartıldı. Sedye ile ambulansa alınan A.P., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.