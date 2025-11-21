Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesine katılmak için "TUR" uçağıyla Güney Afrika'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg kentine geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika'ya geldi.

2 AYRI OTURUMA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve kapsamında yarın iki ayrı oturuma katılması, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine katılması bekleniyor.