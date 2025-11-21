Victor Osimhen'in sağlık durumu için resmi açıklama!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı gündemi meşgul ediyor. Sarı kırmızılılar, futbolcuların tedavi süreçlerine dair bilgilendirmede bulundu.

GALATASARAY'DAN VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı."