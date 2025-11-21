ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

Başvuruları 7-14 Ekim 2025 tarihlerinde kabul edilen ALES sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenecek.

ÖSYM'den yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde yapılacak sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

Sayısal ve Sözel Testlerden oluşan belirtilen sınavın ardından, ÖSYM ALES cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM.gov.tr resmi adresinden yayımlayacak.

ALES CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının paylaşılacağı tarih hakkında henüz bir bilgilendirme gelmedi.

Ancak daha önce uygulanan sınavlarda cevap anahtarları sınavın yapıldığı gün duyurulmuştu.

Bu verilere göre 2025 ALES 3 sınav sorularının 23 Kasım 2025 Pazar günü akşam saatlerinde yayımlanması öngörülüyor.

Öte yandan sınav sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

Sonuçlar, ilan edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.