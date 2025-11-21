Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

ABD havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı! Polis kurşunuyla öldürüldü

ABD’de Missouri eyaletindeki uluslararası havaalanında bıçaklı bir kişi, paniğe neden oldu. Şüpheli şahsın uyarıları dinlememesi, hayatına mal oldu. Polis, silahlı müdahalede bulunarak şahsı öldürdü.

ABD havalimanında bıçaklı şüpheli alarmı! Polis kurşunuyla öldürüldü
ABD’nin eyaletindeki en işlek havalimanlarından St. Louis Lambert Uluslararası ’nda bıçaklı bir kişi paniğe neden oldu. Şüpheli, bir polisin silahlı müdahalesi sonucu vurularak öldürüldü.

UYARILARI DİNLEMEDİ

St. Louis County Polis Teşkilatı Sözcüsü Vera Clay, olayın yerel saatle 01.00 sularında havalimanındaki 1 numaralı terminalin giriş kapıları yakınında meydana geldiğini ve başka kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Clay, güvenlik güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi, "bulunmaması gereken bir alanda olduğu" gerekçesiyle bölgeden ayrılması konusunda uyardığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

ŞOK TABANCASIYLA MÜDAHALEYE RAĞMEN İLERLEDİ

Sözcü, polislerin olaya önce şok tabancasıyla müdahale ettiğini ancak bıçaklı kişinin ilerlemeye devam etmesi üzerine silah kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yetkililer, yerinde güvenlik çemberi oluşturarak olay hakkında soruşturma başlattı.

RAYLI ULAŞIM GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Gelişmenin ardından havalimanı içinde ulaşımın sağlandığı hafif raylı sistemin olay yeri yakınındaki durağı geçici süreliğine kapatıldı ve yolcular diğer ulaşım noktalarına servisler ile ulaştırıldı.

