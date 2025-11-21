İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na yapılacak ziyaret gündemiyle TBMM Tören Salonu’nda toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, komisyonun çalışma takvimi ve ziyaret hazırlıklarına ilişkin oylamalar gerçekleştirildi.

İMRALİ HEYETİNDE KİMLER VAR?

MHP adına İmralı’ya gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yer alacağı açıklandı. DEM Parti cephesinde ise Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in heyette bulunacağı belirtildi. Diğer siyasi partilerin temsilcileri henüz açıklanmadı ancak AK Parti’nin de aralarında bulunduğu komisyon üyesi partilerin isimlerini yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına iletmesi bekleniyor. CHP, söz konusu ziyarette yer almayacağını duyurarak heyete üye bildirmeme kararı aldı.

Komisyonun kapalı gerçekleştirilen ikinci oturumunda, ziyarete ilişkin hazırlıkların ele alındığı ve nihai raporun oluşturulması için gerekli sürecin işletileceği kaydedildi. Komisyon, nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakata vardı. Ziyarete ilişkin temsilci bildirimlerinin tamamlanmasının ardından planlama aşamasına geçileceği ifade edildi.

İMRALI HEYETİ NE ZAMAN GİDECEK?

İmralı’ya yapılacak ziyaretin kesin tarihi henüz netleşmedi. Siyasi parti temsilcilerinin isimleri yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına bildirmesi isteniyor. Bu bildirimin ardından heyetin oluşturulması ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla ziyaret tarihine yönelik planlamanın yapılacağı aktarıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, hazırlıkların sürdüğünü belirterek tarih konusunda net bir açıklamanın yapılmadığını ifade etti.

Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için talep edilen görüş ve tekliflerin 28 Kasım Cuma akşamına kadar Başkanlığa iletilmesi gerektiği bildirildi.

İMRALI HEYETİNDE HANGİ PARTİLER VAR?

Toplantıda yapılan oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP İmralı’ya gidilmesine yönelik karar için “Evet” oyu verdi. Bu partilerin heyette temsil edilmesi bekleniyor. DSP, HÜDA-PAR ve DP ise oylamada “Hayır” oyu kullandı. Yeni Yol Grubu çekimser kalırken CHP, heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Ziyarette yer alması beklenen diğer partilerin ise isim bildirimlerini yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına yapmaları gerekiyor.

Komisyonun yaptığı açıklamada, siyasi parti gruplarından temsilci bildirimlerinin ardından ziyaret heyetinin kesinleşeceği belirtildi. Bu kapsamda, parti gruplarınca belirlenecek isimlerin iletilmesiyle birlikte heyetin resmen şekillenmesi ve ziyaret planlamasının başlatılması bekleniyor. Komisyonun çalışmaları doğrultusunda, hazırlık süreci ve raporlama aşaması eş zamanlı olarak yürütülecek.