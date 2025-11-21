Menü Kapat
İmralı heyetinde yer alacak partiler ve isimler belli olmaya başladı. TBMM Başkanlığınca yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üye tam sayısının 5’te 3 nitelikli çoğunluğuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitme kararı aldığı belirtildi. Komisyonun kapalı yapılan ikinci oturumunda, hazırlanacak nihai rapor ve izlenecek aşamalar ele alındı. İşte İmralı’ya gidecek heyette yer alacak isimler…

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 19:13

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na yapılacak gündemiyle Tören Salonu’nda toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, komisyonun çalışma takvimi ve ziyaret hazırlıklarına ilişkin oylamalar gerçekleştirildi.

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

İMRALİ HEYETİNDE KİMLER VAR?

MHP adına İmralı’ya gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yer alacağı açıklandı. DEM Parti cephesinde ise Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in heyette bulunacağı belirtildi. Diğer siyasi partilerin temsilcileri henüz açıklanmadı ancak AK Parti’nin de aralarında bulunduğu üyesi partilerin isimlerini yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına iletmesi bekleniyor. CHP, söz konusu ziyarette yer almayacağını duyurarak heyete üye bildirmeme kararı aldı.

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

Komisyonun kapalı gerçekleştirilen ikinci oturumunda, ziyarete ilişkin hazırlıkların ele alındığı ve nihai raporun oluşturulması için gerekli sürecin işletileceği kaydedildi. Komisyon, nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakata vardı. Ziyarete ilişkin temsilci bildirimlerinin tamamlanmasının ardından planlama aşamasına geçileceği ifade edildi.

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

İMRALI HEYETİ NE ZAMAN GİDECEK?

İmralı’ya yapılacak ziyaretin kesin tarihi henüz netleşmedi. Siyasi parti temsilcilerinin isimleri yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına bildirmesi isteniyor. Bu bildirimin ardından heyetin oluşturulması ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla ziyaret tarihine yönelik planlamanın yapılacağı aktarıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, hazırlıkların sürdüğünü belirterek tarih konusunda net bir açıklamanın yapılmadığını ifade etti.

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için talep edilen görüş ve tekliflerin 28 Kasım Cuma akşamına kadar Başkanlığa iletilmesi gerektiği bildirildi.

İMRALI HEYETİNDE HANGİ PARTİLER VAR?

Toplantıda yapılan oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP İmralı’ya gidilmesine yönelik karar için “Evet” oyu verdi. Bu partilerin heyette temsil edilmesi bekleniyor. DSP, HÜDA-PAR ve DP ise oylamada “Hayır” oyu kullandı. Yeni Yol Grubu çekimser kalırken CHP, heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Ziyarette yer alması beklenen diğer partilerin ise isim bildirimlerini yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığına yapmaları gerekiyor.

İmralı heyetinde kimler var? Siyasi partiler temsilcilerini açıklama başladı

Komisyonun yaptığı açıklamada, siyasi parti gruplarından temsilci bildirimlerinin ardından ziyaret heyetinin kesinleşeceği belirtildi. Bu kapsamda, parti gruplarınca belirlenecek isimlerin iletilmesiyle birlikte heyetin resmen şekillenmesi ve ziyaret planlamasının başlatılması bekleniyor. Komisyonun çalışmaları doğrultusunda, hazırlık süreci ve raporlama aşaması eş zamanlı olarak yürütülecek.

ETİKETLER
#tbmm
#komisyon
#ziyaret
#imralı
#Politik
#Aktüel
