Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Edirne'de iş garantili protokol: OSB'lere entegre edilip burs veriliyor!

Edirne'de meslek lisesi öğrencilerine staj, burs desteği ve mezuniyet sonrası doğrudan istihdam garantisi veren tarihi iş birliği imzalandı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü kamuoyuyla paylaşıldı...

Edirne'de iş garantili protokol: OSB'lere entegre edilip burs veriliyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
18:57
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
19:04

'de (OSB) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerine burs ve istihdam garantili protokolü imzalandı. Protokol kapsamında meslek liselerinde okuyan öğrencilerin OSB’de işletmelerde mesleki eğitim almaları, bursla desteklenmeleri ve mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri planlanıyor.

Edirne'de iş garantili protokol: OSB'lere entegre edilip burs veriliyor!

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACINI ARTIRIYOR"

İmza töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, meslek lisesi öğrencilerinin protokol kapsamında fabrikalarda staj yapacağını ve kendilerine burs imkanı da sağlanacağını söyledi. Edirne genelinde yürütülen OSB çalışmalarına dikkat çeken Vali Sezer, son 2 yılda Uzunköprü, Keşan ve İpsala’da altyapı ve üstyapısı tamamlanan üç yeni OSB’nin kurulduğunu hatırlattı. Edirne’de artık 4 organize sanayi bölgesi bulunduğunu söyleyen Sezer, bu genişlemenin nitelikli iş gücü ihtiyacını artırdığını belirtti. Projenin öğrenciler tarafından da ilgi gördüğünü söyleyen Vali Sezer, proje kapsamında ilk etapta 30 öğrencinin staj yapmaya başladığını belirtti.

Edirne'de iş garantili protokol: OSB'lere entegre edilip burs veriliyor!

"OSB’LERLE ENTEGRE EDİYORUZ"

Meslek liselerini OSB'lerle entegre ettiklerini müjdeleyen Sezer, "Mevcut okullarımızı OSB içerisine taşımak yerine eğitim programlarını sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn ediyoruz. Öğrencilerimizin stajlarını, meslek eğitimlerini OSB’de yapmalarını istiyoruz. Programa katılan öğrencilerimize burs verilecek ve mezun olduklarında istihdam garantisi sağlanacak" dedi.

Vali Sezer, yapılan çalışma ile hem meslek liselerinin güçleneceğini hem de sanayicilerin uzun süredir dile getirdiği nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, uzun süredir sözlü olarak sürdürülen iş birliğinin artık resmiyet kazandığını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

"İSTİHDAM GARANTİSİ VERECEĞİZ"

Protokolün hem sanayi, hem eğitim için önemli bir adım olduğunu ifade eden Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, "Fabrikalar olarak öğrencilerimize istihdam garantisi veriyoruz. Aynı zamanda eğitim süresince burs verilecek. İlk etapta 30 öğrenci ile başlayacağız, bu sayının artmasını bekliyoruz. Böylece işletmelerimizin teknik eleman ihtiyacı giderilecek" ifadelerini kullandı.

Protokolle, meslek lisesi ve MESEM öğrencileri OSB’de işletmelerde mesleki eğitim alacak, öğrencilere eğitim süresince burs verilecek, staj imkanları OSB işletmeleri tarafından karşılanacak, mezun olan öğrencilere istihdam garantisi sunulacak, eğitim programları sanayinin ihtiyaçlarına göre güncellenecek, okulların eksiklikleri sektör iş birliği ile giderilecek.

