Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır’ın Süper Lig’e geri dönüş ihtimali gündeme gelirken, Beşiktaş’ın ocak ayında kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. 2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe’den 5 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Altay’ın İngiltere’de aradığı forma şansını bulamadığı belirtiliyor.

Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde
’da forma giyen milli ’ın geleceği, ocak ayı yaklaşırken yeniden gündeme taşındı. ’ın, Altay için görüşmelerine kısa süre içinde başlamasının beklendiği ileri sürüldü.

Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

ALTAY BAYINDIR BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Manchester United’a olduğu 2023-24 sezonunun başından bu yana yeterli forma şansını bulamayan Altay Bayındır, ocak döneminde gerçekleşebilecek bir kiralama ihtimaliyle yeniden Türkiye gündemine girdi. Beşiktaş yönetiminin, milli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle temasa geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

Altay’ın A Milli Takım’ın İspanya deplasmanındaki karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirmesi, ocak ayındaki transfer hareketliliği öncesinde dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlıların kaleci planlamasında Altay’ın önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği öne sürülüyor.

Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kaleci rekabetini yeniden şekillendirmek amacıyla Altay Bayındır’ı gündemine aldığı belirtilirken, İngiliz basınında yer alan haberler de bu ihtimali güçlendiriyor. Haberlere göre Manchester United’ın, kadroda bulunan bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladığı aktarılırken, Altay’ın da bu liste içerisinde olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda ocak ayında görüşmelere başlayarak süreci hızlandırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNİTED'DAN AYRILACAK MI?

İngiltere basınında yer alan son haberlerde, Manchester United’ın ocak ayında veya sezon sonunda kadroda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda Altay Bayındır’ın da aralarında olduğu 7 oyuncunun satış listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu oyuncular arasında Andre Onana, Tom Heaton, Harry Maguire, Mason Mount, Tyler Fredricson ve Noussair Mazraoui’nin bulunduğu ifade edildi. Kulübün özellikle kaleci rotasyonunda yeniden yapılanma hazırlığında olduğu, yeni transfer edilen Senne Lammens hariç diğer kalecilerle yolların ayrılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

