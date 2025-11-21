Altay Bayındır Beşiktaş’a gelecek mi? Kiralık transfer edilmesi gündemde

Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır’ın geleceği, ocak ayı yaklaşırken yeniden gündeme taşındı. Beşiktaş’ın, Altay için kiralama görüşmelerine kısa süre içinde başlamasının beklendiği ileri sürüldü.

ALTAY BAYINDIR BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Manchester United’a transfer olduğu 2023-24 sezonunun başından bu yana yeterli forma şansını bulamayan Altay Bayındır, ocak döneminde gerçekleşebilecek bir kiralama ihtimaliyle yeniden Türkiye gündemine girdi. Beşiktaş yönetiminin, milli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle temasa geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Altay’ın A Milli Takım’ın İspanya deplasmanındaki karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirmesi, ocak ayındaki transfer hareketliliği öncesinde dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlıların kaleci planlamasında Altay’ın önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği öne sürülüyor.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kaleci rekabetini yeniden şekillendirmek amacıyla Altay Bayındır’ı gündemine aldığı belirtilirken, İngiliz basınında yer alan haberler de bu ihtimali güçlendiriyor. Haberlere göre Manchester United’ın, kadroda bulunan bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladığı aktarılırken, Altay’ın da bu liste içerisinde olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda ocak ayında görüşmelere başlayarak süreci hızlandırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNİTED'DAN AYRILACAK MI?

İngiltere basınında yer alan son haberlerde, Manchester United’ın ocak ayında veya sezon sonunda kadroda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda Altay Bayındır’ın da aralarında olduğu 7 oyuncunun satış listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu oyuncular arasında Andre Onana, Tom Heaton, Harry Maguire, Mason Mount, Tyler Fredricson ve Noussair Mazraoui’nin bulunduğu ifade edildi. Kulübün özellikle kaleci rotasyonunda yeniden yapılanma hazırlığında olduğu, yeni transfer edilen Senne Lammens hariç diğer kalecilerle yolların ayrılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.