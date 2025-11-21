Çöpe yanıcı madde attı, az daha faciaya neden oluyordu!

Van'ın İpekyolu ilçesinde Alipaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöp konteynerine atılan yanıcı madde nedeniyle çöp konteyneri ve bölgede bulunan bir otomobil yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevler büyümeden otomobili söndürdü.