31 Aralık hangi güne denk geliyor tatil mi?

Yılın son günleri yaklaşırken vatandaşlar 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını, yarım gün mesai uygulanıp uygulanmayacağını sorguluyor.

31 ARALIK HANGİ GÜNE GELİYOR?

2025 yılına girerken yılın son günü olan 31 Aralık 2025, hafta çizelgesinde Çarşamba gününe denk geliyor.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 ise Perşembe gününe rastlıyor.

31 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre resmi tatil ya da yarım gün tatil olarak belirlenmemiştir.

Bu sebeple, kamu kurum ve kuruluşlarında 31 Aralık Çarşamba günü tam gün mesai olağan şekilde sürdürülecektir.

Okullar, bankalar ve devlet daireleri tam gün hizmet verecektir.

Resmi tatil sadece 1 Ocak Perşembe günü başlayacaktır.