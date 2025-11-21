Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Can Armando Güner kimdir, aslen nereli? Can Armando Güler hangi takımda oynadığı gündemde

Alt yaş kategorilerinde forma giyen Can Armando Güner son günlerde futbol dünyasının gündeminde yer alıyor. Genç yaşına rağmen Türkiye, Almanya ve Arjantin milli takımlarında yer alan Can Armando Güner kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor soruları merak edilmeye başlandı.

Can Armando Güner'in Türkiye, Almanya ve Arjantin milli takımlarından teklif aldığı gündem oldu. Yenişafak'ın haberine göre A Milli Takım'ın gelecek planlaması kapsamında Can Armando Güner için resmi girişimler başladı.

Vatandaşlar tarafından Can Armando Güner kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Can Armando Güner, 7 Ocak 2008 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman, babası ise Türk, Büyükannesi ise Arjantinli olan Can Armando Güner, üç farklı ülkenin milli takımı arasında tercih yapma şansı bulunuyor.

Milli takım kariyerinin başında 'ndan aldığı daveti kabul eden Can Armando Güner, daha sonra tercihini değiştirerek Arjantin'den yana kullandı.

Güncel olarak Arjantin U17 Milli Takımı forması giyen Can Armando Güner henüz A takım seviyesinde kararını vermedi.

CAN ARMANDO GÜNER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Can Armando Güner kulüp düzeyinde kariyerine Schalke altyapsıında başladı. 2019 yılında ise Schalke altyapısından, bir diğer Alman takımı Gladbach altyapısına geçiş yaptı. Burada 2 sene sonra U17 takımına yükselen genç futbolcu güncel olarak ise Gladbach U19 takımında forma giyiyor.

Bu sezon Gladbach U19 formasıyla çıktığı 11 maçta 701 dakika süre alarak 4 gol, 3 asist katkı sağladı. Can Armando Güner sağ kanat pozisyonunda oynuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Almanya Milli Takımı
#schalke 04
#türkiye milli takımı
#Arjantin Milli Takımı
#Genç Futbolcu
#Can Armando Güner
#Aktüel
