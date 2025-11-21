Yönetmen Şahin Yiğit, Evrim Akın'a ateş püskürdü: Ekmeğimden ettin

Asena Keskinci sosyal medya hesabından Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Bez Bebek dizisindeki diğer çocuk oyuncular da aralarında problem olduğunu doğrularken, yönetmen Şahin Yiğit ise Evrim Akın'a ateş püskürdü.

YÖNETMEN ŞAHİN YİĞİT, EVRİM AKIN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Yönetmen Şahin Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar. Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi. İlahi adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!” dedi.

BEZ BEBEK'İN DİĞER OYUNCUSU EGE TANMAN KONUŞTU

İbrahim Haskoloğlu'na röportaj veren Ege Tanman, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğruladı. İbrahim Haskoloğlu "Asena Keskinci'nin videosu sonrasında aynı dizide oynayan Ege Tanman'a olayları sordum, Asena ve Evrim arasındaki sorunlara şahit olduğunu söyledi. Kendisi ve Evrim Akın arasında sorun yaşanmadığını da belirtti. Kendisinin cümlelerini aktarıyorum" diyerek, "⁠Asena ile Evrim abla ile arasında sürekli problemler yaşanıyordu. Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit oldum. ⁠Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu. •⁠ Ben o dönem Babam ve Oğlum’dan dolayı saygın bir konumdaydım. Ailem konusunda çok şanslıydım ve hep ailemin koruması altındaydım" dedi.

EVRİM AKIN, ASENA KESKİNCİ'NİN İDDİALARINI YALANLADI

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarını yalanladı. Evrim Akın'ın avukatı Mertay Kuğay, "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskincı tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın’ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskincı arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.