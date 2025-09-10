PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Sony CEO'su PlayStation 6'yı resmen doğruladı

PlayStation serisinin son konsolu PlayStation 5, 2020 yılında çıkış yapmıştı. Konsolun çıkmasının ardından "Pro" versiyonu ise geçtiğimiz yıl kasım ayında piyasaya sürülmüştü.

PlayStation 5 Pro'nun çıkışının ardından 1 yıl geçmesiyle birlikte PlayStation 6 tekrardan gündeme geldi. Oyuncular tarafından PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 6'nın iddialara göre 2027 veya 2028 yılında çıkış yapması bekleniyor. Sony genel olarak yeni konsollarını 7 yıl arayla çıkartıyor. Firmanın bu politikaya devam etmesi durumunda yeni konsolun 2027 yılında çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu tarihin teknolojik gelişmelere göre 2028 yılına da ertelenme ihtimali bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Hideaki Nishino yaptığı açıklamada yeni konsolun geliştirilmekte olduğunu resmen doğrulamıştı. Bu kapsamda gelecek yıl PlayStation 6 hakkında ilk bilgilerin açıklanması bekleniyor.

PLAYSTATİON 6 ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

PlayStation 6 ile birlikte AMD'nin Zen 5 mimarili işlemcilerinin kullanılacağı tahmin ediliyor. X3D önbellek teknolojisiyle uyumlu olacağı iddia edilen bu işlemciler sayesinde oyunlarda daha hızlı veri aktarımı ve yüksek kare hızları sunulacağı belirtiliyor.

Grafik tarafında ise teknoloji analistlerinin iddialarına göre geliştirilmiş yapay zeka destekli oyunlara imkan sunacak bir grafik kartının konsola entegre edileceği belirtiliyor. NTV'nin haberine göre konsolun fiyatının ise 600-700 dolar arasında olması öngörülüyor.