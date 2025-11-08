Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Pluribus 1. sezon 1. bölüm ve 2. bölüm Türkçe altyazılı, Türkçe dublaj full HD yayınlandı. Breaking Bad yapımcısının yeni dizisi yani Vince Gilligan yeni dizi imzalı bilim kurgu-dram dizisi Pluribus, izleyicileri farklı bir felsefi yolculuğa davet ediyor. İnsanların zoraki mutluluk içinde yaşadığı bir dünyada geçen hikâye, “dünyanın en mutsuz insanı”nın gözünden anlatılıyor. Apple TV’de yayınlanan Pluribus dizi izleme bilgileri de belli oldu.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 00:20

Breaking Bad ve Better Call Saul’un yapımcısı Vince Gilligan, bu kez suç ve uyuşturucu dünyasından uzaklaşıyor. Pluribus, , bilinç ve özgür irade kavramlarını sorgulayan farklı bir atmosferiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS İZLE

Pluribus, + için özel olarak üretilmiş bir bilim kurgu- dizisidir. Dizi, bir virüs salgını sonrası insanların zorunlu şekilde mutlu yaşadığı distopik bir dünyayı anlatıyor. Bu dünyanın en mutsuz insanı olan ana karakter, insanlığı bu yapay mutluluktan kurtarmakla görevlidir. Rhea Seehorn’un başrolde yer aldığı yapım, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga ve Miriam Shor gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Dizinin çekimleri New Mexico’nun Albuquerque kentinde tamamlanmıştır. Görsel olarak sıcak tonların ve steril atmosferlerin tercih edildiği Pluribus, hem düşünsel hem duygusal bir izleme deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Dizinin yapımcılığını ve senaryo yazarlığını Vince Gilligan üstlenmiştir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS NEREDEN İZLENİR?

Pluribus, yalnızca Apple TV+ platformu üzerinden izlenebilmektedir. Apple TV+, Apple’ın orijinal dizi ve filmlerini yayınladığı dijital bir yayın servisidir. Tüm içerikler reklamsızdır ve yüksek çözünürlük (4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos) desteğiyle sunulur.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Diziye erişebilmek için bir Apple kimliği (Apple ID) ve aktif bir Apple TV+ aboneliği gerekmektedir. İzleyiciler, tv.apple.com adresi üzerinden bilgisayardan, ya da Apple TV uygulamasını kullanarak telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan Pluribus dizisini izleyebilirler.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS ALTYAZILI İZLE

Apple TV+ platformu, birçok dilde altyazı seçeneği sunar. Pluribus dizisi de Türkçe dahil olmak üzere farklı dillerde altyazı desteğiyle izlenebilecektir. Altyazılar, dizi menüsünden “Dil ve Altyazı” bölümüne girilerek kolayca seçilebilir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Ayrıca, Apple TV+ uygulaması üzerinden indirilen bölümler çevrimdışı olarak da izlenebilir. Bu sayede kullanıcılar, internet bağlantısı olmadan da Pluribus’un yeni bölümlerini altyazılı olarak takip edebilirler.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

APPLE TV PLURİBUS İZLE, NEREDEN İZLENİR?

Apple TV+, Pluribus dizisinin tek yasal yayın platformudur. Kullanıcılar, Apple TV uygulaması yüklü akıllı TV’lerde, oyun konsollarında (PlayStation, Xbox) veya medya oynatıcı cihazlarda Apple kimlikleriyle giriş yaparak diziyi izleyebilir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Türkiye’deki kullanıcılar, Apple TV+ aboneliğini aktif hale getirerek dizinin bölümlerine ulaşabilirler. 7 Kasım 2025’te ilk iki bölüm aynı gün yayınlanacak, kalan bölümler ise her Cuma ekrana gelecektir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS 1. SEZON 1. BÖLÜM FULL İZLE

İlk sezonun ilk bölümü, 7 Kasım 2025 tarihinde Apple TV+’ta yayınlandı. Aynı gün iki bölüm birden izlenebilecektir. Her hafta yeni bölümler Cuma günleri eklenecektir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Tüm bölümler Apple TV+ kütüphanesinde saklanacak ve kullanıcılar istedikleri zaman diziye erişebilecektir. Dizi, 9 bölümden oluşan ilk sezonuyla platformda yer alacak.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS 3. BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin 3. bölümü, haftalık yayın planı doğrultusunda belirlenen tarihte yayınlanacaktır. Apple TV+, Pluribus dizisini haftalık olarak her Cuma günü yeni bölümlerle izleyiciyle buluşturmaktadır.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

İzleyicilerin 3. bölümü bulamaması genellikle yayın gününden önce arama yapmalarından kaynaklanır. 3. bölüm, prömiyerden iki hafta sonra, yani 21 Kasım 2025’te yayına girecektir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS 3. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Pluribus’un üçüncü bölümü de Apple TV+ üzerinden izlenebilir. Platform, dizi bölümlerini dünya genelinde eşzamanlı olarak erişime açmaktadır.

Kullanıcılar Apple TV uygulaması veya tv.apple.com adresinden dizinin 3. Bölümüne yayınlandıktan sonra erişebilir. Ayrıca bölümler yayınlandıktan sonra çevrimdışı izlenmek üzere indirilebilir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pluribus dizisi, her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle Apple TV+’ta yayınlanmaktadır. İlk iki bölüm 7 Kasım 2025’te yayımlandıktan sonra, kalan bölümler haftalık olarak eklenecektir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Toplamda dokuz bölümden oluşan ilk sezonun finalinin Ocak 2026’da yayınlanması planlanmaktadır. Türkiye’deki kullanıcılar, Apple TV+ abonelikleriyle bölümleri aynı tarihlerde izleyebilecektir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS TÜRKÇE DUBLAJ, TÜRKÇE ALTYAZILI İZLE

Apple TV+, birçok orijinal yapımında olduğu gibi Pluribus dizisinde de Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleri sunacaktır. İzleyiciler, ses ve altyazı ayarları menüsünden diledikleri dili seçebilir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Türkçe dublaj seçeneği genellikle dizi yayına girdikten kısa süre sonra eklenmektedir. Bu nedenle ilk etapta altyazılı olarak izlemek mümkünken, dublaj seçeneği ilerleyen haftalarda aktif hale gelebilir.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS BEDAVA ÜCRETSİZ İZLE LİNK

Apple TV+, yeni kullanıcılarına genellikle 7 günlük ücretsiz deneme hakkı tanır. Bu deneme süresi boyunca Pluribus dizisini ücretsiz olarak izlemek mümkündür.

Ücretsiz izleme için Apple kimliği oluşturup tv.apple.com adresinden “Ücretsiz deneme başlat” seçeneğine tıklamak yeterlidir. Deneme süresi sona erdikten sonra abonelik aylık 12,99 dolardır.

Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

PLURİBUS YORUMLARI

İzleyiciler, Pluribus’u Vince Gilligan’ın önceki yapımlarından farklı bir çizgide bulmuştur. Dizi, suç dünyasından uzak, daha duygusal ve felsefi bir anlatımla dikkat çekmektedir. Rhea Seehorn’un “Carol Sturka” rolündeki performansı övgüyle karşılanırken, yapımın görsel dili ve atmosferi de büyük merak uyandırmıştır.

