Pluribus nereden izlenir? (Full HD) 1. sezon 1. ve 2. bölüm Türkçe dublaj, altyazılı yayınlandı

Breaking Bad ve Better Call Saul’un yapımcısı Vince Gilligan, bu kez suç ve uyuşturucu dünyasından uzaklaşıyor. Pluribus, mutluluk, bilinç ve özgür irade kavramlarını sorgulayan farklı bir bilim kurgu atmosferiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

PLURİBUS İZLE

Pluribus, Apple TV+ için özel olarak üretilmiş bir bilim kurgu-dram dizisidir. Dizi, bir virüs salgını sonrası insanların zorunlu şekilde mutlu yaşadığı distopik bir dünyayı anlatıyor. Bu dünyanın en mutsuz insanı olan ana karakter, insanlığı bu yapay mutluluktan kurtarmakla görevlidir. Rhea Seehorn’un başrolde yer aldığı yapım, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga ve Miriam Shor gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

Dizinin çekimleri New Mexico’nun Albuquerque kentinde tamamlanmıştır. Görsel olarak sıcak tonların ve steril atmosferlerin tercih edildiği Pluribus, hem düşünsel hem duygusal bir izleme deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Dizinin yapımcılığını ve senaryo yazarlığını Vince Gilligan üstlenmiştir.

PLURİBUS NEREDEN İZLENİR?

Pluribus, yalnızca Apple TV+ platformu üzerinden izlenebilmektedir. Apple TV+, Apple’ın orijinal dizi ve filmlerini yayınladığı dijital bir yayın servisidir. Tüm içerikler reklamsızdır ve yüksek çözünürlük (4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos) desteğiyle sunulur.

Diziye erişebilmek için bir Apple kimliği (Apple ID) ve aktif bir Apple TV+ aboneliği gerekmektedir. İzleyiciler, tv.apple.com adresi üzerinden bilgisayardan, ya da Apple TV uygulamasını kullanarak telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan Pluribus dizisini izleyebilirler.

PLURİBUS ALTYAZILI İZLE

Apple TV+ platformu, birçok dilde altyazı seçeneği sunar. Pluribus dizisi de Türkçe dahil olmak üzere farklı dillerde altyazı desteğiyle izlenebilecektir. Altyazılar, dizi menüsünden “Dil ve Altyazı” bölümüne girilerek kolayca seçilebilir.

Ayrıca, Apple TV+ uygulaması üzerinden indirilen bölümler çevrimdışı olarak da izlenebilir. Bu sayede kullanıcılar, internet bağlantısı olmadan da Pluribus’un yeni bölümlerini altyazılı olarak takip edebilirler.

APPLE TV PLURİBUS İZLE, NEREDEN İZLENİR?

Apple TV+, Pluribus dizisinin tek yasal yayın platformudur. Kullanıcılar, Apple TV uygulaması yüklü akıllı TV’lerde, oyun konsollarında (PlayStation, Xbox) veya medya oynatıcı cihazlarda Apple kimlikleriyle giriş yaparak diziyi izleyebilir.

Türkiye’deki kullanıcılar, Apple TV+ aboneliğini aktif hale getirerek dizinin bölümlerine ulaşabilirler. 7 Kasım 2025’te ilk iki bölüm aynı gün yayınlanacak, kalan bölümler ise her Cuma ekrana gelecektir.

PLURİBUS 1. SEZON 1. BÖLÜM FULL İZLE

İlk sezonun ilk bölümü, 7 Kasım 2025 tarihinde Apple TV+’ta yayınlandı. Aynı gün iki bölüm birden izlenebilecektir. Her hafta yeni bölümler Cuma günleri eklenecektir.

Tüm bölümler Apple TV+ kütüphanesinde saklanacak ve kullanıcılar istedikleri zaman diziye erişebilecektir. Dizi, 9 bölümden oluşan ilk sezonuyla platformda yer alacak.

PLURİBUS 3. BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin 3. bölümü, haftalık yayın planı doğrultusunda belirlenen tarihte yayınlanacaktır. Apple TV+, Pluribus dizisini haftalık olarak her Cuma günü yeni bölümlerle izleyiciyle buluşturmaktadır.

İzleyicilerin 3. bölümü bulamaması genellikle yayın gününden önce arama yapmalarından kaynaklanır. 3. bölüm, prömiyerden iki hafta sonra, yani 21 Kasım 2025’te yayına girecektir.

PLURİBUS 3. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Pluribus’un üçüncü bölümü de Apple TV+ üzerinden izlenebilir. Platform, dizi bölümlerini dünya genelinde eşzamanlı olarak erişime açmaktadır.

Kullanıcılar Apple TV uygulaması veya tv.apple.com adresinden dizinin 3. Bölümüne yayınlandıktan sonra erişebilir. Ayrıca bölümler yayınlandıktan sonra çevrimdışı izlenmek üzere indirilebilir.

PLURİBUS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pluribus dizisi, her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle Apple TV+’ta yayınlanmaktadır. İlk iki bölüm 7 Kasım 2025’te yayımlandıktan sonra, kalan bölümler haftalık olarak eklenecektir.

Toplamda dokuz bölümden oluşan ilk sezonun finalinin Ocak 2026’da yayınlanması planlanmaktadır. Türkiye’deki kullanıcılar, Apple TV+ abonelikleriyle bölümleri aynı tarihlerde izleyebilecektir.

PLURİBUS TÜRKÇE DUBLAJ, TÜRKÇE ALTYAZILI İZLE

Apple TV+, birçok orijinal yapımında olduğu gibi Pluribus dizisinde de Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleri sunacaktır. İzleyiciler, ses ve altyazı ayarları menüsünden diledikleri dili seçebilir.

Türkçe dublaj seçeneği genellikle dizi yayına girdikten kısa süre sonra eklenmektedir. Bu nedenle ilk etapta altyazılı olarak izlemek mümkünken, dublaj seçeneği ilerleyen haftalarda aktif hale gelebilir.

PLURİBUS BEDAVA ÜCRETSİZ İZLE LİNK

Apple TV+, yeni kullanıcılarına genellikle 7 günlük ücretsiz deneme hakkı tanır. Bu deneme süresi boyunca Pluribus dizisini ücretsiz olarak izlemek mümkündür.

Ücretsiz izleme için Apple kimliği oluşturup tv.apple.com adresinden “Ücretsiz deneme başlat” seçeneğine tıklamak yeterlidir. Deneme süresi sona erdikten sonra abonelik aylık 12,99 dolardır.

PLURİBUS YORUMLARI

İzleyiciler, Pluribus’u Vince Gilligan’ın önceki yapımlarından farklı bir çizgide bulmuştur. Dizi, suç dünyasından uzak, daha duygusal ve felsefi bir anlatımla dikkat çekmektedir. Rhea Seehorn’un “Carol Sturka” rolündeki performansı övgüyle karşılanırken, yapımın görsel dili ve atmosferi de büyük merak uyandırmıştır.