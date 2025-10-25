POMEM başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu ve detaylar

Polis olma hayali kuran on binlerce aday, 33. Dönem POMEM başvurularına yoğunlaştı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yeni personel alımında KPSS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları belirleyici olacak.

Başvuru yapacak adayların lisans ya da ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir ve başvurular Polis Akademisi’nin resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

Lise mezunu adaylar için Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımları farklı bir süreçtedir ve buna dair duyurular 2025 yılı içerisinde yapılmaktadır.

Polislik başvuru işlemleri ve sınav takvimi için Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmî sitesini düzenli şekilde takip etmek önem arz etmektedir.

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçen yıl 32. Dönem POMEM alım duyurusu kasım ayında açıklanmış, ön başvurular ise 21 Kasım ile 09 Aralık tarihleri arasında alınmıştı.

33. Dönem POMEM alımlarının da bu yılın sonunda başlaması öngörülüyor.