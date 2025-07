Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürüyor. Bu akşam Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçı televizyondan canlı yayınlanacak.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe’nin Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 22.00’de Municipal de Albufeira Stadyumu’nda başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Portekiz’deki ilk sınavına çıkarken, taraftarlar yeni transferlerin performansını merakla bekliyor.

Maçta, teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin’e şans vermesi bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Ognjen Mimovic’in de bu maçta ilk kez forma giymesi beklenen futbolcular arasında. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE NEREDEN İZLENİR?

Portimonense-Fenerbahçe maçı S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için S Sport Plus kullanıcısı olmak gerekiyor, aksi takdirde yayın şifreli olacak. Fenerbahçe’nin Portekiz’deki bu ilk hazırlık maçı, taraftarların yeni transferleri ve takımın genel performansını değerlendirmesi için önemli bir fırsat olacak.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Fenerbahçe’nin Portimonense karşısındaki ilk 11’i şu şekilde:

İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Levent, Oğuz Aydın.

Maç, Municipal de Albufeira Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak ve taraftarlar S Sport Plus üzerinden yeni transferlerin performansını izleme şansı bulacak.

S SPORT PLUS FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Portimonense-Fenerbahçe maçını kaçak ya da başka yollarla izlemek mümkün değil hem de yasal değildir. Çünkü maç S Sport Plus platformunda yayınlanacak. Taraftarların maçı izleyebilmesi için S Sport Plus kullanıcısı olmaları gerekiyor. S Sport Plus, Fenerbahçe’nin bu hazırlık maçını canlı olarak yayınlayacak tek platform olacak.