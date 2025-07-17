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 | TGRT Haber

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Portimonense Fenerbahçe canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği açıklandı. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapıyor ve bu akşam Portimonense ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin’in sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkması beklenirken, Ognjen Mimovic de bu maçta forma giyecek. Portimonense Fenerbahçe canlı TV’den izlenebilecek.

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Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 21:41

, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürüyor. Bu akşam Portimonense ile oynayacağı televizyondan canlı yayınlanacak.

PORTİMONENSE FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe’nin Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 22.00’de Municipal de Albufeira Stadyumu’nda başlayacak. Sarı-lacivertliler, öncesi Portekiz’deki ilk sınavına çıkarken, taraftarlar yeni transferlerin performansını merakla bekliyor.

Maçta, teknik direktör ’nun yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin’e şans vermesi bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Ognjen Mimovic’in de bu maçta ilk kez forma giymesi beklenen futbolcular arasında. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

PORTİMONENSE FENERBAHÇE NEREDEN İZLENİR?

Portimonense-Fenerbahçe maçı platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için S Sport Plus kullanıcısı olmak gerekiyor, aksi takdirde yayın şifreli olacak. Fenerbahçe’nin Portekiz’deki bu ilk hazırlık maçı, taraftarların yeni transferleri ve takımın genel performansını değerlendirmesi için önemli bir fırsat olacak.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Fenerbahçe’nin Portimonense karşısındaki ilk 11’i şu şekilde:

İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Levent, Oğuz Aydın.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

PORTİMONENSE FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Portimonense-Fenerbahçe hazırlık maçı, S Sport Plus platformunda canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve taraftarlar S Sport Plus üzerinden Portimonense Fenerbahçe maçını canlı izleyebilecek.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

PORTİMONENSE FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe’nin Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Portimonense Fenerbahçe maçını izlemek için S Sport Plus platformuna kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Maç, Municipal de Albufeira Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak ve taraftarlar S Sport Plus üzerinden yeni transferlerin performansını izleme şansı bulacak.

S SPORT PLUS FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Portimonense-Fenerbahçe maçını kaçak ya da başka yollarla izlemek mümkün değil hem de yasal değildir. Çünkü maç S Sport Plus platformunda yayınlanacak. Taraftarların maçı izleyebilmesi için S Sport Plus kullanıcısı olmaları gerekiyor. S Sport Plus, Fenerbahçe’nin bu hazırlık maçını canlı olarak yayınlayacak tek platform olacak.

Portimonense Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
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