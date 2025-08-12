Pringles fiyatı ne kadar? Türkiye’de raflara döndü

Bir dönem Türkiye'de popüler olan atıştırmalık markası Pringles, piyasadan çekildiği iddialarının ardından yeniden market raflarında yerini aldı.

Ancak markanın geri dönüşü, ürünün lezzetinden çok fiyatlandırma politikasıyla gündeme geldi.

PRİNGLES FİYATI NE KADAR?

Marketlerde ve çevrimiçi alışveriş platformlarında Pringles'ın fiyatının 300 TL ile 330 TL bandında olduğu iddia edildi.

Bu rakam, ürünün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 1.87 dolarlık (yaklaşık 60 TL) ve Avrupa'daki 2-4 avroluk (yaklaşık 70-140 TL) satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir fark ortaya koyuyor.

2023 yılında markanın Türkiye pazarından çekildiğine dair söylentiler yayılmış, şirket tarafından resmi bir doğrulama yapılmamasına rağmen ürünün bulunabilirliği ciddi ölçüde azalmıştı.

Bu durum, tüketiciler arasında markanın artık Türkiye'de satılmayacağı yönünde bir algı oluşturmuştu.