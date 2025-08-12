Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Pringles fiyatı ne kadar? Türkiye’de raflara döndü

Uzun bir aradan sonra Türkiye pazarında yeniden satışa sunulan Pringles’ın Türkiye’deki satış fiyatı tartışmalara neden olurken, Google aramalarında da üst sıralara tırmandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pringles fiyatı ne kadar? Türkiye’de raflara döndü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 17:26

Bir dönem 'de popüler olan atıştırmalık markası Pringles, piyasadan çekildiği iddialarının ardından yeniden market raflarında yerini aldı.

Ancak markanın geri dönüşü, ürünün lezzetinden çok fiyatlandırma politikasıyla gündeme geldi.

Pringles fiyatı ne kadar? Türkiye’de raflara döndü

PRİNGLES FİYATI NE KADAR?

Marketlerde ve çevrimiçi alışveriş platformlarında Pringles'ın fiyatının 300 TL ile 330 TL bandında olduğu iddia edildi.

Bu rakam, ürünün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 1.87 dolarlık (yaklaşık 60 TL) ve Avrupa'daki 2-4 avroluk (yaklaşık 70-140 TL) satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir fark ortaya koyuyor.

2023 yılında markanın Türkiye pazarından çekildiğine dair söylentiler yayılmış, şirket tarafından resmi bir doğrulama yapılmamasına rağmen ürünün bulunabilirliği ciddi ölçüde azalmıştı.

Bu durum, tüketiciler arasında markanın artık Türkiye'de satılmayacağı yönünde bir algı oluşturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Pringles Türkiye'de neden bu kadar pahalı?
Pringles'ın Türkiye'deki yüksek fiyatı; ithalat maliyetleri, vergiler, güncel döviz kurları ve şirketin Türkiye pazarı için belirlediği "premium" konumlandırma stratejisi gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanmaktadır.
ETİKETLER
#türkiye
#piyasa
#fiyat artışı
#Pringles
#Marketlerde
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.