PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Kasım ayı burs parası ödemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan öğrencilere düzenli olarak her ay burs veriliyor.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen diğer adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın (PYBS) 2025 Kasım ayı ödemeleri gündem oldu.

Öğrenciler ve velileri tarafından 2025 Kasım PYBS yattı mı, ne zaman yatacak sorularının cevapları araştırılıyor.

PYBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK KASIM 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre PYBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda 2025 Kasım ayı PYBS ödemelerinin de 24-25 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Bazı durumlarda sistemlerde yaşanan problemlerden dolayı burslarda gecikme yaşanabiliyor. Ancak genel olarak ayın sonuna kadar PYBS burs ödemeleri bütün öğrencilerin hesaplarına geçmiş oluyor.

2025 PYBS BURSU NE KADAR?

2025 PYBS bursu memur maaş katsayısına göre güncelleniyor.

Memur maaş katsayısına göre güncellenen 2025 PYBS bursu geçtiğimiz temmuz ayında 2.328,72 TL olarak belirlenmişti.