Q Yatırım Bankası kime ait sahibi kim? Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “tefecilik” soruşturması çerçevesinde; Q Yatırım Bankası üzerinden “Tefecilik” suçu işlendiği ve bu eylem sonucunda elde edilen gelirlerin “aklanmasına” dair suç şüphesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarının dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi sağladıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Soruşturma doğrultusunda Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer zanlılar Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

Q YATIRIM BANKASI KİYE AİT?

Q Yatırım Holding’in “hakkımızda” açıklaması şu şekilde:

“Q Yatırım Holding, Ali Ercan ortaklığında kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ile yönetimine katılarak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve idare konularının ortak bir yapı içerisinde kalmasını ve ekonomik şartlar karşısında birlikte hareket etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur."