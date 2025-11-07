Menü Kapat
Q Yatırım Bankası kime ait sahibi kim? Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Q Yatırım Bankası’na ilişkin soruşturma kapsamında, Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranının üstünde faiz uyguladığı ve elde edilen kazancın aklandığı saptandı. Bankanın sahibi ise merak konusu oldu.

Q Yatırım Bankası kime ait sahibi kim? Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “” soruşturması çerçevesinde; Q Yatırım Bankası üzerinden “Tefecilik” suçu işlendiği ve bu eylem sonucunda elde edilen gelirlerin “aklanmasına” dair suç şüphesi tespit edildi.

Q Yatırım Bankası kime ait sahibi kim? Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarının dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi sağladıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Soruşturma doğrultusunda Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer zanlılar Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

Q Yatırım Bankası kime ait sahibi kim? Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

Q YATIRIM BANKASI KİYE AİT?

Q Yatırım Holding’in “hakkımızda” açıklaması şu şekilde:

“Q Yatırım Holding, Ali Ercan ortaklığında kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ile yönetimine katılarak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve idare konularının ortak bir yapı içerisinde kalmasını ve ekonomik şartlar karşısında birlikte hareket etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur."

