Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’ın oyuncusu Rafa Silva futbolu bırakacak mı?

Sergen Yalçın ile yaşadığı sorunlar sonrasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın futbolu bırakacağı konuşulurken cumartesi günü basın toplantısı düzenlenecek.

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği söylenen ve futbolu bırakacağı iddia edilen Rafa Silva için açıklama yapılırken Silva, yönetime Sergen Yalçın ile yaşadığı sorun sonrasında "Mutsuzum, futbolu bile bırakabilirim" sözlerini söylediği öğrenilmişti. Rafa Silva resmi olarak futbolu bırakmadı. Takımda yaşanan kriz devam ederken Silva'nın geleceği bilinmiyor.

Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediği konuşulurken son durumu konuşmak adına basın toplantısı düzenlenecek. Silva'nın kulüpteki geleceğinin konuşulacağının açıklaması şöyle oldu:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

