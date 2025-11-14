Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’ın oyuncusu Rafa Silva futbolu bırakacak mı?

Beşiktaş ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Rafa Silva neden oynamıyor, futbolu bıraktı mı soruları son günlerde artarken kulüpten gelen açıklama dikkat çekti. Cumartesi günü yapılacak olan basın toplantısı sonrasında durum netleşecek.

Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’ın oyuncusu Rafa Silva futbolu bırakacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
12:11

ile yaşadığı sorunlar sonrasında takımdan ayrılmak isteyen 'nın futbolu bırakacağı konuşulurken cumartesi günü düzenlenecek.

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKTI MI?

'tan ayrılmak istediği söylenen ve futbolu bırakacağı iddia edilen Rafa Silva için açıklama yapılırken Silva, yönetime Sergen Yalçın ile yaşadığı sorun sonrasında "Mutsuzum, futbolu bile bırakabilirim" sözlerini söylediği öğrenilmişti. Rafa Silva resmi olarak futbolu bırakmadı. Takımda yaşanan kriz devam ederken Silva'nın geleceği bilinmiyor.

Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’ın oyuncusu Rafa Silva futbolu bırakacak mı?

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediği konuşulurken son durumu konuşmak adına basın toplantısı düzenlenecek. Silva'nın kulüpteki geleceğinin konuşulacağının açıklaması şöyle oldu:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Rafa Silva futbolu bıraktı mı? Beşiktaş’ın oyuncusu Rafa Silva futbolu bırakacak mı?

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU, NEDEN?

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar izin istediği öğrenilirken Rafa Silva'nın takımda mutsuz olmasının üzerine "Mutsuzum, gerekirse futbolu bile bırakabilirim" sözleri futbolu bırakacağına dair konuşmaların olmasına neden olmuştu.

