Rafa Silva sakatlandı mı, neden yok? Antalyaspor maçında oynamamasının nedeni

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan BJK Antalyaspor karşılaşmasında Orkun Kökçü ve Rafa Silva kamp kadrosuna dahil edilmedi.

RAFA SİLVA SAKATLANDI MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçında Rafa Silva oynamayacak. Sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek olan oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Birçok taraftar Rafa Silva ile yaşanan sorunlar nedeniyle sakatlık duyurusunun yapıldığını iddia ediyor.

RAFA SİLVA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sakatlık durumuna göre alt baldır sertleşmesi nedeniyle 2 Kasım'da takımdan uzaklaşan isim bu akşam da forma giymeyecek. Sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

BJK ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.