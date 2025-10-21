Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya

Real Madrid - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı için taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Geride kalan 2 haftada 2 galibiyet elde eden Real Madrid, Juventus karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İlk iki haftada iki beraberlik alan ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Kenan Yıldızlı Juventus, Real Madrid karşısında kazanarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Real Madrid - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim Çarşamba akşamı TSİ 22:00’de başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız bu kez karşı karşıya gelecek.

Real Madrid formasıyla mücadele eden Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın düellosu büyük ilgi uyandıracak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

İlk hafta Marsilya’yı sahasında 2-1 mağlup eden Real Madrid, ikinci hafta Kazakistan temsilcisi Kairat deplasmanında sahadan 5-0’lık skorla üstün ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Borussia Dortmund ve Villarreal ile karşılaşan Juventus 2 puan alabildi.