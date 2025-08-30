Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

Real Madrid, La Liga kapsamında bugünt ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmanın ikisinde de galibiyet aldı. Mallorca maçında da galibiyet ile sahadan ayrılmayı planlayan Real Madrid seri yakalamak istiyor.

Mallorca ise sezona iyi bir başlangıç yapmadı. La Liga kapsamında oynadığı 2 karşılaşmada birer mağlubiyet ile beraberlik alan Mallorca henüz galibiyet yüzü görmedi. Real Madrid karşılaşmasıyla birlikte Mallorca sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Real Madrid - Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Mallorca maçını taraftarlar açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından izleyebilecekler.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte milli yıldızımız daha çok süre bulmaya başlamıştı. Son karşılaşmalarda ise Real Madrid'in ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 3. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Mallorca maçı bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

