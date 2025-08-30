Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

La Liga'nın 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Real Madrid - Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 21:00

, kapsamında bugünt ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmanın ikisinde de galibiyet aldı. maçında da galibiyet ile sahadan ayrılmayı planlayan Real Madrid seri yakalamak istiyor.

Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

Mallorca ise sezona iyi bir başlangıç yapmadı. La Liga kapsamında oynadığı 2 karşılaşmada birer mağlubiyet ile beraberlik alan Mallorca henüz galibiyet yüzü görmedi. Real Madrid karşılaşmasıyla birlikte Mallorca sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Real Madrid - Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Mallorca maçını taraftarlar açıklanan bilgilere göre ekranlarından izleyebilecekler.

Karşılaşmada milli futbolcumuz 'in ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte milli yıldızımız daha çok süre bulmaya başlamıştı. Son karşılaşmalarda ise Real Madrid'in ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 3. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Mallorca maçı bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

Real Madrid Mallorca maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Mücadeleye geri sayım başladı

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı yapılan açıklamaya göre beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı anlık olarak takip edebilecekler.

ETİKETLER
#Futbol
#mallorca
#real madrid
#arda güler
#la liga
#beın sports
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.